Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (10), Sinhozinho Malta tenta esconder Roque de Pombinha

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Kamila Macedo
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:17
Luizão (Alexandre Frota) pede autorização a Lulu (Cássia Kis) para que sua filha grave a cena em que, aos oito anos, teve uma visão de Roque. Quando começa a contar como tudo aconteceu, ela olha para a frente e se surpreende ao dar de cara com o próprio Roque Santeiro (José Wilker).
Roque Santeiro
Roque aparece na sala, e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) faz uma brincadeira para escondê-lo de Pombinha (Eloísa Mafalda), deixando os demais intrigados. Mais tarde, o coronel flagra Roberto Mathias (Fábio Jr.) e Tânia (Lídia Brondi) juntos e ordena que Terêncio (Valdir Santana) vá buscar o ator.
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.