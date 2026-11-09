EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (10), Sinhozinho Malta tenta esconder Roque de Pombinha

Nos próximos acontecimentos da reprise, Sinhozinho Malta tenta esconder o santeiro e flagra Roberto Mathias com Tânia

Kamila Macedo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:17

Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Globo

Luizão (Alexandre Frota) pede autorização a Lulu (Cássia Kis) para que sua filha grave a cena em que, aos oito anos, teve uma visão de Roque. Quando começa a contar como tudo aconteceu, ela olha para a frente e se surpreende ao dar de cara com o próprio Roque Santeiro (José Wilker).

Roque Santeiro 1 de 9

Roque aparece na sala, e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) faz uma brincadeira para escondê-lo de Pombinha (Eloísa Mafalda), deixando os demais intrigados. Mais tarde, o coronel flagra Roberto Mathias (Fábio Jr.) e Tânia (Lídia Brondi) juntos e ordena que Terêncio (Valdir Santana) vá buscar o ator.