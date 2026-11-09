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Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (10), Sinhozinho Malta tenta esconder Roque de Pombinha

Nos próximos acontecimentos da reprise, Sinhozinho Malta tenta esconder o santeiro e flagra Roberto Mathias com Tânia

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:17

Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Globo

Luizão (Alexandre Frota) pede autorização a Lulu (Cássia Kis) para que sua filha grave a cena em que, aos oito anos, teve uma visão de Roque. Quando começa a contar como tudo aconteceu, ela olha para a frente e se surpreende ao dar de cara com o próprio Roque Santeiro (José Wilker).

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Roque aparece na sala, e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) faz uma brincadeira para escondê-lo de Pombinha (Eloísa Mafalda), deixando os demais intrigados. Mais tarde, o coronel flagra Roberto Mathias (Fábio Jr.) e Tânia (Lídia Brondi) juntos e ordena que Terêncio (Valdir Santana) vá buscar o ator.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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