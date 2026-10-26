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Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (27), a mensagem de Porcina é interceptada por Matilde

Lulu decide se confessar com Padre Albano e Roberto quase beija Tânia

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:22

Yoná Magalhães interpretou Matilde em
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Globo

O bilhete enviado por Porcina (Regina Duarte) chega à pousada, mas Matilde (Yoná Magalhães) intercepta a mensagem antes que Roberto (Fábio Jr.) possa recebê-la. Mais tarde, a viúva telefona para o ator. Enquanto isso, Roberto e Tânia (Lídia Brondi) quase se beijam. Lulu (Cassia Kis) conhece Padre Albano (Cláudio Cavalcanti) e decide se confessar com ele. Por fim, Porcina vai até a pousada à procura de Roberto.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

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Tags:

Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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