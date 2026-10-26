Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (27), a mensagem de Porcina é interceptada por Matilde

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Kamila Macedo
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:22
O bilhete enviado por Porcina (Regina Duarte) chega à pousada, mas Matilde (Yoná Magalhães) intercepta a mensagem antes que Roberto (Fábio Jr.) possa recebê-la. Mais tarde, a viúva telefona para o ator. Enquanto isso, Roberto e Tânia (Lídia Brondi) quase se beijam. Lulu (Cassia Kis) conhece Padre Albano (Cláudio Cavalcanti) e decide se confessar com ele. Por fim, Porcina vai até a pousada à procura de Roberto.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.