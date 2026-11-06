Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (07), prefeito, coronel e padre tentam decidir destino de Roque

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Kamila Macedo
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16:09
Roque Santeiro (José Wilker) fica sabendo que seu pai, Beato Salu (Nelson Dantas), se tornou beato.
Em seguida, Florindo Abelha (Ary Fontoura), padre Hipólito (Paulo Gracindo) e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) procuram Roque para comunicar o que decidiram sobre seu destino. No entanto, os três não conseguem chegar a um acordo.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.