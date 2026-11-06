EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (07), prefeito, coronel e padre tentam decidir destino de Roque

Nos próximos acontecimentos da reprise, Roque descobre que o pai se tornou beato

Kamila Macedo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16:09

José Wilker interpretou Roque Santeiro Crédito: Reprodução/TV Globo

Roque Santeiro (José Wilker) fica sabendo que seu pai, Beato Salu (Nelson Dantas), se tornou beato.

Em seguida, Florindo Abelha (Ary Fontoura), padre Hipólito (Paulo Gracindo) e Sinhozinho Malta (Lima Duarte) procuram Roque para comunicar o que decidiram sobre seu destino. No entanto, os três não conseguem chegar a um acordo.

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