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Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (14), Sinhozinho Malta decide internar Beato Salú

Nos próximos acontecimentos da reprise, Roque tenta revelar a verdade, mas enfrenta a desconfiança do beato

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 16:03

Nelson Dantas interpretou Beato Salú em
Nelson Dantas interpretou Beato Salú em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/TV Globo

Diante do prefeito e do coronel, Roque Santeiro (José Wilker) afirma que precisa contar a verdade. Em busca de orientação, ele procura o padre, mas ouve que não poderá receber ajuda. Enquanto isso, Ninon (Claudia Raia) e Rosaly (Isis de Oliveira) se preparam para enfrentar o lobisomem.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Beato Salu (Nelson Dantas) não acredita nas declarações de Roque e provoca um escândalo. Temendo que o beato revele informações comprometedoras aos moradores de Asa Branca, Sinhozinho Malta (Lima Duarte) toma providências para impedir que ele fale demais e decide interná-lo.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de "Roque Santeiro" podem ter alterações sem aviso prévio.

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Roque Santeiro: no capítulo desta quarta-feira (11), Lulu fica frente a frente com Roque

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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