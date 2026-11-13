Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (14), Sinhozinho Malta decide internar Beato Salú

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Kamila Macedo
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 16:03
Diante do prefeito e do coronel, Roque Santeiro (José Wilker) afirma que precisa contar a verdade. Em busca de orientação, ele procura o padre, mas ouve que não poderá receber ajuda. Enquanto isso, Ninon (Claudia Raia) e Rosaly (Isis de Oliveira) se preparam para enfrentar o lobisomem.
Roque Santeiro
Beato Salu (Nelson Dantas) não acredita nas declarações de Roque e provoca um escândalo. Temendo que o beato revele informações comprometedoras aos moradores de Asa Branca, Sinhozinho Malta (Lima Duarte) toma providências para impedir que ele fale demais e decide interná-lo.
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de "Roque Santeiro" podem ter alterações sem aviso prévio.