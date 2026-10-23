Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (24), mulheres tentam invadir a boate Sexus

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16:42
As mulheres de Asa Branca se reúnem em frente à boate Sexus armadas com vassouras. Elas se preparam para invadir o estabelecimento, mas Matilde (Yoná Magalhães) e suas dançarinas, Ninon (Claudia Raia) e Rosaly (Isis de Oliveira), reagem ao ataque e enfrentam o grupo.
Roque Santeiro
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem sofrer alterações sem aviso prévio.