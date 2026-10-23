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Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (24), mulheres tentam invadir a boate Sexus

Matilde e as dançarinas reagem à tentativa de invasão do estabelecimento pelas moradoras de Asa Branca

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 16:42

Yoná Magalhães como Matilde em
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" Crédito: Reprodução/Globo

As mulheres de Asa Branca se reúnem em frente à boate Sexus armadas com vassouras. Elas se preparam para invadir o estabelecimento, mas Matilde (Yoná Magalhães) e suas dançarinas, Ninon (Claudia Raia) e Rosaly (Isis de Oliveira), reagem ao ataque e enfrentam o grupo.

Roque Santeiro

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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem sofrer alterações sem aviso prévio.

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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