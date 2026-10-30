Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (31), Dondinha descobre que João Ligeiro está apaixonado por outra mulher

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Kamila Macedo
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:13
Dondinha (Cristina Galvão) ouve João Ligeiro (Maurício Mattar) confessar que está apaixonado por outra mulher. Enquanto isso, um antigo conhecido procura Matilde (Yoná Magalhães) na boate Sexus.
Roque Santeiro
Em outra situação, Porcina (Regina Duarte) conta a Sinhozinho Malta (Lima Duarte) que pretende comprar seu vestido de noiva.
Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.