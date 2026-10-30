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Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (31), Dondinha descobre que João Ligeiro está apaixonado por outra mulher

Matilde recebe a visita de um antigo conhecido na boate, enquanto Porcina anuncia a Malta que vai comprar seu vestido de noiva

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:13

Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" Crédito: Divulgação

Dondinha (Cristina Galvão) ouve João Ligeiro (Maurício Mattar) confessar que está apaixonado por outra mulher. Enquanto isso, um antigo conhecido procura Matilde (Yoná Magalhães) na boate Sexus.

Roque Santeiro

‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução
Fábio Jr. interpretou Roberto Mathias em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Yoná Magalhães interpretou Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Lima Duarte interpretou Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" por Divulgação
Yoná Magalhães como Matilde em "Roque Santeiro" por Reprodução/Globo
Cássia Kis interpretou Lulu em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
Rui Rezende como Professor Astromar Junqueira em "Roque Santeiro" por Reprodução/TV Globo
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‘Roque Santeiro’ volta à Globo em 5 de outubro, 40 anos após a exibição original, no ‘Edição Especial por Reprodução

Em outra situação, Porcina (Regina Duarte) conta a Sinhozinho Malta (Lima Duarte) que pretende comprar seu vestido de noiva.

Por ser uma reprise da Edição Especial da TV Globo, os capítulos de Roque Santeiro podem ter alterações sem aviso prévio.

Leia mais

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Reprise Novelas da Rede Globo Roque Santeiro

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