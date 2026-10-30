EDIÇÃO ESPECIAL

Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (31), Dondinha descobre que João Ligeiro está apaixonado por outra mulher

Matilde recebe a visita de um antigo conhecido na boate, enquanto Porcina anuncia a Malta que vai comprar seu vestido de noiva

Kamila Macedo

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 16:13

Regina Duarte e Lima Duarte como Viúva Porcina e Sinhozinho Malta em "Roque Santeiro" Crédito: Divulgação

Dondinha (Cristina Galvão) ouve João Ligeiro (Maurício Mattar) confessar que está apaixonado por outra mulher. Enquanto isso, um antigo conhecido procura Matilde (Yoná Magalhães) na boate Sexus.

Roque Santeiro 1 de 9

Em outra situação, Porcina (Regina Duarte) conta a Sinhozinho Malta (Lima Duarte) que pretende comprar seu vestido de noiva.