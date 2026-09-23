‘Roque Santeiro’ volta à Globo após 40 anos; veja quando começa a reprise

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Heider Sacramento
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:10
Quatro décadas depois de conquistar o público, ‘Roque Santeiro’ está de volta à programação da Globo. A emissora confirmou nesta quarta-feira (23) que a novela será a próxima atração do ‘Edição Especial’, ocupando o lugar de ‘Além do Tempo’ nas tardes do canal. A reprise começa em 5 de outubro.
A escolha acontece justamente no ano em que a trama completa 40 anos de sua exibição original. Escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, a novela foi exibida pela primeira vez entre junho de 1985 e fevereiro de 1986 e se tornou um dos grandes clássicos da teledramaturgia brasileira.
Roque Santeiro
Ambientada na fictícia Asa Branca, a história gira em torno do mito de Roque Santeiro, vivido por José Wilker. O artesão de santos teria morrido ao enfrentar o bandido Navalhada e, por isso, passou a ser venerado pelos moradores da cidade.
A novela também ficou marcada por personagens como Sinhozinho Malta, interpretado por Lima Duarte, e Viúva Porcina, vivida por Regina Duarte. A trama é inspirada na peça O Berço do Herói, de Dias Gomes, que chegou a ser proibida pela censura durante o regime militar antes de finalmente ir ao ar uma década depois.
O sucesso foi expressivo: o último capítulo alcançou 96 pontos de audiência em média, com picos de 100% dos televisores ligados, segundo os dados citados pela Folha.
‘Roque Santeiro’ já ganhou outras reprises na televisão, incluindo a Sessão Aventura, em 1991, e o Vale a Pena Ver de Novo, em 2000. Também foi exibida pelo Canal Viva em 2011 e 2024 e está disponível no Globoplay desde 2021.