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Rosanne Mulholland, a professora Helena de ‘Carrossel’, anuncia fim do casamento com Marcos Veras

Atriz fez texto explicando o término com humorista nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 16:56

Rosanne Mulholland e Marcos Veras
Rosanne Mulholland e Marcos Veras Crédito: Reprodução | Instagram

Rosanne Mulholland usou as redes sociais para anunciar o fim do casamento com o ator Marcos Veras, nesta terça-feira (29).

No texto publicado em seu perfil no Instagram, a atriz agradeceu a Veras pela parceria de anos e ressaltou que os dois seguem como uma família para cuidarem do filho, Davi, de seis anos.

Rosanne Mulholland e Marcos Veras

Ex-casal se conheceu em 2016 por Reprodução | Instagram
Ex-casal se conheceu em 2016 por Reprodução | Instagram
Ex-casal se conheceu em 2016 por Reprodução | Instagram
Ex-casal se conheceu em 2016 por Reprodução | Instagram
Ex-casal se conheceu em 2016 por Reprodução | Instagram
Ex-casal se conheceu em 2016 por Reprodução | Instagram
Ex-casal se conheceu em 2016 por Reprodução | Instagram
Ex-casal se conheceu em 2016 por Reprodução | Instagram
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Ex-casal se conheceu em 2016 por Reprodução | Instagram

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“Foram quase 10 anos juntos. Com muito amor, paixão, planos, sonhos realizados e uma vida compartilhada. E a maior realização de todas: um filho. Não somos mais um casal. Mas somos família”, escreveu a atriz.

Rosanne explicou que os dois seguem sendo amigos. “Primeiro porque isso é um fato. Segundo porque fazemos questão de continuar sendo família um do outro. Caminharemos lado a lado como melhores amigos e, sobretudo, como pais do nosso lindo filho, que tanto nos enche de orgulho e que saberá sempre que papai e mamãe continuam ali: perto, juntos, presentes. Porém, agora, em uma outra dinâmica. É um momento de dor, de mudanças Mas também de muito amor. E disso não abrimos mão”, escreveu.

Na foto publicada, Rosanne resgatou um momento em que aparece abraçada ao ex-marido. Na sequência da publicação de Rosanne, Marcos dividiu o mesmo texto em suas redes sociais. Ambos desativaram os comentários da publicação.

Os artistas durante as gravações do filme “Tudo Acaba em Festa”, em 2016. Na ocasião, os dois tornaram-se amigos e enfrentaram momentos difíceis de relacionamentos da época.

O ator estava se separando de Júlia Rabello e Rosanne do músico Kelder Paiva. Foi só no ano seguinte que os dois se reencontraram e saíram para jantar, o que logo se tornou um namoro.

Em agosto de 2020, os dois celebraram a chegada do filho, Davi, que completou seis anos recentemente e ganhou uma festa com tema de Pokémon, onde os artistas se divertiram em família.

Rosanne, que ficou nacionalmente conhecida como a professora Helena do remake brasileiro de Carrossel (2012), está afastada das telas desde seu último trabalho na série bíblica da Record, “Paulo, o Apóstolo”, enquanto Veras segue atuando em esquetes do Porta dos Fundos e projetos de teatro.

Tags:

Término Rosanne Mulholland Marcos Veras

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