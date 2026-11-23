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Rosinha Garotinho anuncia fim do casamento com Anthony Garotinho após mais de 40 anos

Ex-governadora do Rio de Janeiro publicou comunicado nas redes sociais neste domingo (22)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 07:25

Rosinha e Anthony Garotinho Crédito: Reprodução/Redes Sociais (Imagem melhorada com IA)

A ex-governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho anunciou, neste domingo (22), o fim de seu casamento com o também ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos). Ela divulgou a separação em uma nota publicada nas redes sociais, encerrando a união que começou em 1981.

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No texto, Rosinha explicou que a decisão aconteceu por causa de desacordos atuais entre os dois. "Gostaria de comunicar que meu casamento está chegando ao fim em razão de diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos", escreveu.

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A ex-governadora também pediu para que as pessoas não criem boatos sobre o término. "Minha vida pessoal e as razões que envolvem essa decisão dizem respeito exclusivamente a nós e devem ser preservadas. Não cabe a terceiros julgar, especular ou tirar conclusões sobre uma história que só nós conhecemos por inteiro", afirmou.

Rosinha também lembrou os anos que passaram juntos e pediu privacidade. "Independentemente de qualquer circunstância, foram quase 50 anos de uma história construída juntos, com momentos de conquistas, desafios e uma trajetória que merece, acima de tudo, respeito. Peço, portanto, respeito à nossa privacidade, à nossa história e a tudo o que vivemos até aqui", concluiu.

Nascida em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Rosinha se casou com Anthony Garotinho há 45 anos. O casal teve cinco filhos biológicos e adotou outros cinco. Além da família grande, os dois dividiram a vida na política do Rio de Janeiro por décadas.

