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Roupa preta cheia de pelos depois da lavagem? Dicas simples ajudam a evitar situação

Separar as peças corretamente, limpar a máquina e mudar alguns hábitos na lavagem pode impedir que roupas escuras saiam cobertas de fiapos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:00

Roupas visíveis e bem separadas reduzem a bagunça e tornam o dia a dia mais prático
Roupas visíveis e bem separadas reduzem a bagunça e tornam o dia a dia mais prático Crédito: Ilustração gerada por IA

Você coloca uma roupa preta aparentemente limpa na máquina e, quando termina a lavagem, ela está cheia de pelos e pequenos fiapos claros. O problema é especialmente perceptível nas peças escuras e pode acontecer pela mistura de tecidos que soltam fibras, pelos de animais que já estavam nas roupas ou até resíduos acumulados na própria lavadora.

Algumas mudanças simples na rotina ajudam a diminuir bastante o problema.

6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas

Sabe aquela roupa de academia ou a toalha de banho úmida? Nunca jogue direto no cesto fechado. Em dias úmidos, elas começam a mofar antes mesmo de verem a água. Deixe essas peças arejando em um cabide ou na borda do cesto antes de acumulá-las. por Freepik
Usar sabão demais não limpa melhor; na verdade, acumula resíduos que causam mau cheiro. O sabão líquido é o melhor amigo dos dias frios, pois dissolve mais rápido. Aposte em linhas focadas em 'perfume prolongado', que possuem tecnologias que liberam a fragrância gradualmente, mesmo após a peça guardada. por Reprodução
Deixar a roupa molhada e abafada dentro do tambor da máquina por horas é pedir para o cheiro azedar. O ideal é estender assim que o ciclo terminar. Se a correria não deixar, pelo menos mantenha a tampa da máquina aberta para o ar circular. por Pexels
Se o varal precisa ficar na sala ou na cozinha por causa da chuva, o segredo é o espaço. Não sobreponha as peças! Deixe um vão entre os cabides e, se possível, ligue um ventilador direcionado para a roupa. por Imagem: Evgeny Atamanenk | Shutterstock
Nunca guarde uma peça se sentir o mínimo de friagem nela. Mesmo que pareça seca, aquela umidade residual no elástico ou na costura vai virar mofo dentro do guarda-roupa, contaminando todas as outras peças limpas. por
Muitas vezes o cheiro ruim vem da própria lavadora. Uma vez por mês, faça um ciclo de limpeza (muitas máquinas já têm esse botão) para eliminar restos de sabão e fiapos que apodrecem nos cantinhos e passam o odor para as roupas novas. por Reprodução
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Sabe aquela roupa de academia ou a toalha de banho úmida? Nunca jogue direto no cesto fechado. Em dias úmidos, elas começam a mofar antes mesmo de verem a água. Deixe essas peças arejando em um cabide ou na borda do cesto antes de acumulá-las. por Freepik

Separe as roupas que soltam fiapos

Toalhas, mantas, panos de limpeza, moletons e outras peças que liberam muitas fibras não devem ser lavados junto com roupas pretas. Durante o ciclo, esses resíduos podem se desprender e aderir aos tecidos escuros.

Entenda por que seu cachorro te segue até o banheiro

Quem tem cachorro ou gato em casa pode tirar o excesso de pelos das peças antes da lavagem. Um rolo adesivo ou uma escova própria para roupas ajuda nessa etapa. Colocar uma peça já coberta de pelos diretamente na máquina pode espalhá-los para outras roupas.

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Vire as roupas pretas do avesso

Além de ajudar a preservar a parte externa da peça do atrito durante a lavagem, virar a roupa do avesso pode reduzir a quantidade de fiapos que ficam visíveis na superfície.

Não sobrecarregue a máquina

Encher demais o tambor dificulta a movimentação das peças e o enxágue. Respeitar a capacidade da lavadora ajuda a água a circular melhor e favorece a retirada de resíduos durante o ciclo.

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Mantenha a lavadora limpa

Filtro, borrachas, dispenser e tambor podem acumular fiapos, cabelos e outros resíduos. A limpeza periódica, seguindo as orientações do fabricante da máquina, evita que parte dessa sujeira volte para as roupas em lavagens posteriores.

Confira os bolsos

Um simples pedaço de papel esquecido no bolso pode se desfazer durante a lavagem e cobrir uma carga inteira de pequenos fiapos brancos. Antes de colocar as roupas na máquina, esvazie todos os bolsos.

E se a roupa já saiu cheia de pelos?

Evite esfregar a peça tentando retirar os resíduos. Depois de seca, passe um rolo adesivo próprio para roupas. Na falta dele, uma fita adesiva larga pode ajudar a remover os fiapos superficialmente. Para quem convive com animais, deixar um rolo tira-pelos perto do cesto de roupas também facilita retirar o excesso antes de cada lavagem.

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