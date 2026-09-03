Roupa preta cheia de pelos depois da lavagem? Dicas simples ajudam a evitar situação

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:00
Você coloca uma roupa preta aparentemente limpa na máquina e, quando termina a lavagem, ela está cheia de pelos e pequenos fiapos claros. O problema é especialmente perceptível nas peças escuras e pode acontecer pela mistura de tecidos que soltam fibras, pelos de animais que já estavam nas roupas ou até resíduos acumulados na própria lavadora.
Algumas mudanças simples na rotina ajudam a diminuir bastante o problema.
6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas
Separe as roupas que soltam fiapos
Toalhas, mantas, panos de limpeza, moletons e outras peças que liberam muitas fibras não devem ser lavados junto com roupas pretas. Durante o ciclo, esses resíduos podem se desprender e aderir aos tecidos escuros.
Entenda por que seu cachorro te segue até o banheiro
Quem tem cachorro ou gato em casa pode tirar o excesso de pelos das peças antes da lavagem. Um rolo adesivo ou uma escova própria para roupas ajuda nessa etapa. Colocar uma peça já coberta de pelos diretamente na máquina pode espalhá-los para outras roupas.
Vire as roupas pretas do avesso
Além de ajudar a preservar a parte externa da peça do atrito durante a lavagem, virar a roupa do avesso pode reduzir a quantidade de fiapos que ficam visíveis na superfície.
Não sobrecarregue a máquina
Encher demais o tambor dificulta a movimentação das peças e o enxágue. Respeitar a capacidade da lavadora ajuda a água a circular melhor e favorece a retirada de resíduos durante o ciclo.
Mantenha a lavadora limpa
Filtro, borrachas, dispenser e tambor podem acumular fiapos, cabelos e outros resíduos. A limpeza periódica, seguindo as orientações do fabricante da máquina, evita que parte dessa sujeira volte para as roupas em lavagens posteriores.
Confira os bolsos
Um simples pedaço de papel esquecido no bolso pode se desfazer durante a lavagem e cobrir uma carga inteira de pequenos fiapos brancos. Antes de colocar as roupas na máquina, esvazie todos os bolsos.
E se a roupa já saiu cheia de pelos?
Evite esfregar a peça tentando retirar os resíduos. Depois de seca, passe um rolo adesivo próprio para roupas. Na falta dele, uma fita adesiva larga pode ajudar a remover os fiapos superficialmente. Para quem convive com animais, deixar um rolo tira-pelos perto do cesto de roupas também facilita retirar o excesso antes de cada lavagem.