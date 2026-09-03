DICA

Roupa preta cheia de pelos depois da lavagem? Dicas simples ajudam a evitar situação

Separar as peças corretamente, limpar a máquina e mudar alguns hábitos na lavagem pode impedir que roupas escuras saiam cobertas de fiapos

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:00

Roupas visíveis e bem separadas reduzem a bagunça e tornam o dia a dia mais prático Crédito: Ilustração gerada por IA

Você coloca uma roupa preta aparentemente limpa na máquina e, quando termina a lavagem, ela está cheia de pelos e pequenos fiapos claros. O problema é especialmente perceptível nas peças escuras e pode acontecer pela mistura de tecidos que soltam fibras, pelos de animais que já estavam nas roupas ou até resíduos acumulados na própria lavadora.

Algumas mudanças simples na rotina ajudam a diminuir bastante o problema.

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Separe as roupas que soltam fiapos

Toalhas, mantas, panos de limpeza, moletons e outras peças que liberam muitas fibras não devem ser lavados junto com roupas pretas. Durante o ciclo, esses resíduos podem se desprender e aderir aos tecidos escuros.

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Quem tem cachorro ou gato em casa pode tirar o excesso de pelos das peças antes da lavagem. Um rolo adesivo ou uma escova própria para roupas ajuda nessa etapa. Colocar uma peça já coberta de pelos diretamente na máquina pode espalhá-los para outras roupas.

Vire as roupas pretas do avesso

Além de ajudar a preservar a parte externa da peça do atrito durante a lavagem, virar a roupa do avesso pode reduzir a quantidade de fiapos que ficam visíveis na superfície.

Não sobrecarregue a máquina

Encher demais o tambor dificulta a movimentação das peças e o enxágue. Respeitar a capacidade da lavadora ajuda a água a circular melhor e favorece a retirada de resíduos durante o ciclo.

Mantenha a lavadora limpa

Filtro, borrachas, dispenser e tambor podem acumular fiapos, cabelos e outros resíduos. A limpeza periódica, seguindo as orientações do fabricante da máquina, evita que parte dessa sujeira volte para as roupas em lavagens posteriores.

Confira os bolsos

Um simples pedaço de papel esquecido no bolso pode se desfazer durante a lavagem e cobrir uma carga inteira de pequenos fiapos brancos. Antes de colocar as roupas na máquina, esvazie todos os bolsos.

E se a roupa já saiu cheia de pelos?