DICAS DE CASA

Roupas brancas amareladas ganham aparência de nova: para que serve e como fazer esse truque no balde

Duas colheres em água fria podem melhorar o aspecto de camisetas, toalhas e roupas de cama



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 9 de junho de 2026 às 04:04

Molho simples em água fria ajuda a tirar o aspecto velho de peças brancas usadas com frequência Crédito: Ilustração gerada por IA

Uma camiseta branca recém-lavada pode causar a mesma impressão de uma peça esquecida no fundo do armário. O tecido está limpo, mas o branco já não parece o mesmo.

Toalhas, panos de prato, meias e roupas de cama passam pelo mesmo processo. A cor perde força, o amarelado aparece e a sensação é de que nenhuma lavagem consegue devolver a aparência original.

Formas de lavar roupa 1 de 6

Nem sempre o problema pede produtos fortes ou receitas elaboradas. Entre os truques mais conhecidos para lidar com esse desgaste está o molho com bicarbonato de sódio em água fria.

Usado antes da lavagem, ele entra na tentativa de remover parte dos resíduos que deixam o tecido com aspecto opaco e envelhecido.

Por que o branco encarde

Suor, desodorante, gordura corporal, sujeira acumulada e sabão mal enxaguado ficam presos nas fibras. Com as lavagens, esses resíduos ajudam a deixar camisetas, toalhas, panos de prato, meias e roupas de cama com aspecto amarelado.

Bicarbonato de sódio pode soltar parte dessa sujeira e amenizar odores, principalmente em peças guardadas, úmidas ou com cheiro de suor. A vantagem é que o molho funciona em água fria, sem fervura e sem mistura agressiva.

Depois desse descanso, a roupa ainda precisa ser lavada com sabão adequado e enxaguada muito bem.

Como fazer o molho

Separe apenas roupas brancas no mesmo balde. Peças coloridas, estampadas ou que soltam tinta devem ficar fora.

Em roupas delicadas, bordadas ou com aplicações, confira a etiqueta antes. Se houver dúvida, teste em uma área pequena.

Use cerca de 5 litros de água fria e misture 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio até dissolver. Coloque as peças no balde, afunde tudo completamente e deixe de molho por 1 a 2 horas.

Durante esse tempo, mexa as roupas algumas vezes. Depois, lave normalmente à mão ou na máquina, enxágue bem e seque em local ventilado, de preferência com boa iluminação natural.

Quando deixar mais tempo

Peças apenas opacas ou levemente amareladas costumam responder bem ao molho de 1 a 2 horas. Roupas mais encardidas podem precisar de mais tempo, desde que o tecido permita.

Tecidos frágeis não devem passar horas submersos. Excesso de molho pode desgastar fibras, elásticos e costuras.

Manchas de ferrugem, mofo intenso, tinta, gordura antiga ou desodorante acumulado por muito tempo podem exigir tratamento específico. Também não vale encher demais o balde, porque a solução precisa circular entre as peças.

Frequência ideal

O molho com bicarbonato pode entrar na rotina uma vez por mês ou quando as roupas brancas perderem o viço.