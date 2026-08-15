CRIATIVIDADE

Rowan Atkinson enfrentou a gagueira, criou em Mr. Bean uma linguagem que o mundo inteiro compreendeu e ganhou fama e milhões

Antes de se tornar ator e ainda na universidade, o estudante de engenharia descobriu diante do espelho que uma expressão podia completar o que a fala interrompia



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 11:11

Caracterizado como Mr. Bean, Rowan Atkinson posa diante da estátua Manneken Pis, em Bruxelas, durante a divulgação de As Férias de Mr. Bean, em 2007 Crédito: (Foto: Antonio Zugaldia/Wikimedia Commons)

Faltavam dois dias para uma apresentação no Oxford Playhouse quando Rowan Atkinson percebeu que ainda não tinha um número. Era seu primeiro período na Universidade de Oxford. Ele estudava engenharia, nunca havia escrito um esquete e precisava ocupar cinco minutos de palco.

Sem texto, ficou diante do espelho. Esticou o rosto, arqueou as sobrancelhas e começou a testar o que conseguia dizer sem formar uma frase. Aos poucos, apareceu um homem estranho, quase mudo, capaz de transformar constrangimento em riso apenas com os olhos, a boca e o corpo.

Mr. Bean ainda levaria anos para ganhar esse nome. Fora de cena, Atkinson convivia com uma gagueira que variava conforme o nervosismo. Mais tarde, ele contaria que o bloqueio desaparecia quando interpretava outra pessoa. A gagueira não criou Bean sozinha, mas ajudou o ator a perceber que, dentro de um personagem, a fala podia encontrar outros caminhos.

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O espelho virou palco

Aquela descoberta não surgiu do nada. Aos 17 anos, quando cuidava do projetor de filmes da escola, Atkinson assistiu repetidas vezes a As Férias do Sr. Hulot, do francês Jacques Tati. Ficou fascinado com uma comédia que não precisava correr, exagerar movimentos ou explicar a própria piada. A situação se construía diante do público, quase toda pela imagem.

Em Oxford, essa lembrança voltou. No primeiro esquete, criado em 1975, Atkinson entrou com um minúsculo pedaço de papel, tentou entregá-lo a pessoas da plateia e se irritou quando elas quiseram pegá-lo. Falava uma língua sem sentido e fazia caretas. Foi ali, segundo ele recordou ao Los Angeles Times, que percebeu o rosto como instrumento de comédia.

Um engenheiro em cena

Atkinson não abandonou sua alma mater de engenheiro ao subir no palco. Ele concluiu a graduação em engenharia elétrica e eletrônica na Universidade de Newcastle e fez mestrado em Oxford. Gostava de piadas claras, ensaiadas e montadas passo a passo. A espontaneidade que o público enxergava escondia horas de planejamento.

Foi também em Oxford que ele conheceu Richard Curtis, futuro parceiro na criação de Blackadder e Mr. Bean. A dupla experimentou personagens, mímicas e esquetes visuais durante anos. Em alguns deles já apareciam o desconforto social, a teimosia e as soluções absurdas que mais tarde seriam reunidos em Bean.

A fala mudava

A história costuma ser resumida como se Atkinson tivesse criado um personagem mudo para escapar da gagueira. A realidade é mais interessante. Em entrevista à Time, o ator explicou que a dificuldade ia e voltava e dependia de seus nervos. Ao representar outra pessoa, porém, ela desaparecia.

Isso não o impediu de construir uma carreira também com palavras. Em Blackadder, Atkinson interpretou um homem de fala rápida, afiada e elaborada. Ele próprio dizia se sentir à vontade tanto na comédia verbal quanto na visual. Bean não nasceu de uma incapacidade de falar, mas da descoberta de que o silêncio também podia carregar uma cena inteira.

Bean ganha o mundo

O personagem permaneceu sem nome por cerca de uma década. Só em 1989, quando seria levado à televisão, recebeu o sobrenome curto e ligeiramente ridículo que o tornaria conhecido. O primeiro episódio de Mr. Bean foi exibido pela ITV em 1º de janeiro de 1990.

As histórias partiam de tarefas banais: fazer uma prova, trocar de roupa na praia, suportar uma cerimônia na igreja. Bean quase não falava, mas seu orgulho, sua impaciência e sua lógica infantil eram fáceis de reconhecer. Sem depender de diálogos ou traduções, o personagem atravessou países, ganhou filmes, animação e uma aparição na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres.