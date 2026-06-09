LUXO!

Rua dos bilionários: Como é o apartamento de luxo de Ana Maria Braga em Nova York

Apresentadora revelou que possui um imóvel colado ao Central Park

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:12

Ana Maria Braga em Nova York Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga apresentou o programa da última segunda (8), diretamente de Nova York, onde possui o seu próprio endereço fixo, localizado estrategicamente na 58th Street, em Manhattan. A região, colada ao Central Park, é carinhosamente apelidada de "Billionaire's Row" (a rua dos bilionários), famosa por abrigar alguns dos arranha-céus residenciais mais caros e exclusivos do planeta.

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A revelação do endereço de elite aconteceu durante uma transmissão especial do seu programa matinal na Globo, gravada diretamente do Summit One Vanderbilt. Ao apontar para a linha do horizonte de Nova York, a apresentadora de 77 anos brincou que, não importa onde esteja na cidade, consegue olhar para os prédios gigantes da região e identificar o seu "cantinho". Ela aproveita a estadia na Big Apple ao lado do marido, Fábio Arruda.

O patrimônio imobiliário de Ana Maria Braga, contudo, vai muito além do território norte-americano. No Brasil, ela reside em uma mansão na Zona Sul da capital paulista, local que já serviu de cenário para celebrações familiares. Já no Litoral Norte do estado, em Maresias, a comunicadora é dona de uma casa de praia rústica construída com pedras locais na década de 1990, cujo principal diferencial é o acesso exclusivo e direto à areia.