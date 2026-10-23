TURISMO

Ruas de pedra desaparecem sob a água do mar em cidade colonial brasileira, e o motivo por trás desse fenômeno revela história preservada há séculos no litoral fluminense

O vaivém do mar atravessa um calçamento secular e convive com igrejas, casarões e um reconhecimento internacional desde 2019.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:20

A maré alta transforma ruas do Centro Histórico de Paraty em espelhos d'água, refletindo fachadas coloridas e construções coloniais preservadas. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

No Centro Histórico de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, a maré alta pode transformar ruas coloniais em caminhos cobertos pela água. O fenômeno ocorre quando o nível da Baía da Ilha Grande sobe e avança sobre o calçamento de pedras irregulares, diante de casarões históricos. A cena, que costuma despertar a curiosidade de visitantes, também revela uma antiga tradição associada à ocupação urbana do município.

A transformação acontece especialmente durante as marés mais intensas, próximas aos períodos de lua cheia e lua nova. Nessas ocasiões, a água pode alcançar as vias mais baixas, próximas ao cais, criando reflexos nas fachadas coloniais e mudando temporariamente a paisagem.

A maré alta transforma ruas do Centro Histórico de Paraty em espelhos d'água, refletindo fachadas coloridas e construções coloniais preservadas. 1 de 6

Por que a água entra?

O Centro Histórico de Paraty ocupa uma área baixa, junto à Baía da Ilha Grande. Quando o nível do mar aumenta, a água consegue ultrapassar os limites das vias mais próximas à orla e avançar pelo pavimento de pedras.

O calçamento tradicional, conhecido como pé de moleque, é formado por pedras grandes e irregulares. A água circula pelas frestas, passa entre os casarões e retorna em direção à baía quando a maré começa a baixar.

Existe ainda uma explicação transmitida por moradores e guias locais. Segundo essa tradição, o desenho das ruas teria sido pensado para permitir que a própria maré ajudasse a lavar o calçamento, aproveitando o movimento natural das águas.

Essa narrativa se tornou parte da identidade turística da cidade, embora não deva ser tratada como comprovação técnica de todas as decisões urbanísticas tomadas durante o período colonial.

Patrimônio protegido há décadas

A preservação de Paraty começou muito antes do reconhecimento internacional. Em 1945, a cidade recebeu o título de Monumento do Estado do Rio de Janeiro, um dos primeiros passos para proteger sua arquitetura histórica.

Em 1958, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) tombou o conjunto arquitetônico e paisagístico do município. Anos depois, em 1974, uma nova medida ampliou a proteção do patrimônio local.

Essas iniciativas contribuíram para conservar fachadas, telhados, espaços públicos e construções que ajudam a contar a história da região. Atualmente, intervenções que possam alterar as características das áreas protegidas precisam passar pela avaliação do órgão responsável.

A preservação também envolve desafios. O turismo se consolidou como uma das principais atividades econômicas locais, enquanto o centro antigo continua sendo um espaço de convivência e moradia.

A cidade aparece entre os destinos brasileiros que reúnem arquitetura colonial, praias e cachoeiras, características que ampliam as possibilidades de visitação para além das ruas históricas.

Reconhecimento internacional

Em 2019, o conjunto Paraty e Ilha Grande: Cultura e Biodiversidade entrou para a lista de Patrimônio Mundial da Unesco. O reconhecimento foi o primeiro concedido ao Brasil na categoria mista, destinada a bens com importância cultural e natural.

O sítio reconhecido reúne cinco componentes que conectam áreas de Mata Atlântica, paisagens costeiras e ambientes marinhos aos modos de vida das comunidades tradicionais.

Dessa forma, o valor histórico dos casarões e das ruas de pedra se relaciona diretamente com a natureza que cerca o município.

O roteiro de quem visita a região pode incluir praias, trilhas e passeios marítimos. Nos arredores de Paraty, por exemplo, a Ilha do Pelado é uma das opções de passeio em meio às paisagens costeiras.

Como observar a maré

Quem pretende observar a água avançando pelas ruas deve consultar antecipadamente a tábua de marés do Centro de Hidrografia da Marinha. Os horários mudam diariamente, e a ocorrência de lua cheia ou nova não garante que todas as vias serão cobertas.

Outro cuidado importante envolve o próprio calçamento. As pedras irregulares podem ficar escorregadias quando molhadas, exigindo atenção durante as caminhadas, especialmente com crianças e pessoas idosas.

O período em que a maré ocupa as ruas costuma durar poucas horas. Depois, com a descida da água, o centro antigo recupera sua aparência habitual.