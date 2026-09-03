Rubinho Barrichello e Cíntia Chagas curtem romance em hotel com diárias de até R$ 8 mil na Itália

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Fernanda Varela
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:15
Rubinho Barrichello e Cíntia Chagas estão aproveitando o início do relacionamento em uma viagem pela Toscana, na Itália. O ex-piloto de Fórmula 1 e a influenciadora estão hospedados em uma propriedade de luxo em Montalcino, região conhecida mundialmente pelos vinhedos e pela produção de vinhos.
O casal chegou ao local no início da semana. A hospedagem escolhida é um relais cercado por natureza e vinhedos, com diárias que podem chegar a R$ 8 mil.
Rubens Barrichello e Cintia Chagas curtem viagem de luxo na Itália
A propriedade pertence à vinícola Casanova di Neri e possui apenas dez suítes. Cada acomodação leva o nome de um dos vinhos produzidos no local e conta com decoração sofisticada e moderna.
Além das acomodações, o hotel tem piscina ao ar livre com vista para as tradicionais colinas e vinhedos da Toscana. Durante a estadia, Rubinho e Cíntia também estão aproveitando a gastronomia italiana.
Região é famosa por vinho
Montalcino é conhecida pela produção do Brunello di Montalcino, um dos vinhos mais prestigiados da Itália. A bebida é produzida com uvas Sangiovese Grosso, e a época da viagem do casal coincide com o período de colheita.
Além da tradição vinícola, a cidade italiana reúne atrações históricas, como fortalezas e ruas antigas.
Novo romance
Cíntia Chagas, de 44 anos, e Rubinho Barrichello, de 54, assumiram o relacionamento recentemente.
Antes do namoro, Cíntia chegou a ser apontada como affair do ator Murilo Benício. Rubinho, por sua vez, foi casado por mais de 20 anos com Silvana Giaffone e tem três filhos.