LUA DE MEL

Rubinho Barrichello e Cíntia Chagas curtem romance em hotel com diárias de até R$ 8 mil na Itália

Novo casal escolheu a Toscana para viajar junto e está hospedado em propriedade cercada por vinhedos em Montalcino

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:15

Cíntia Chagas e Rubens Barrichello surgiram juntos pela primeira vez após assumirem o namoro Crédito: Reprodução

Rubinho Barrichello e Cíntia Chagas estão aproveitando o início do relacionamento em uma viagem pela Toscana, na Itália. O ex-piloto de Fórmula 1 e a influenciadora estão hospedados em uma propriedade de luxo em Montalcino, região conhecida mundialmente pelos vinhedos e pela produção de vinhos.

O casal chegou ao local no início da semana. A hospedagem escolhida é um relais cercado por natureza e vinhedos, com diárias que podem chegar a R$ 8 mil.

Rubens Barrichello e Cintia Chagas curtem viagem de luxo na Itália 1 de 10

A propriedade pertence à vinícola Casanova di Neri e possui apenas dez suítes. Cada acomodação leva o nome de um dos vinhos produzidos no local e conta com decoração sofisticada e moderna.

Além das acomodações, o hotel tem piscina ao ar livre com vista para as tradicionais colinas e vinhedos da Toscana. Durante a estadia, Rubinho e Cíntia também estão aproveitando a gastronomia italiana.

Região é famosa por vinho

Montalcino é conhecida pela produção do Brunello di Montalcino, um dos vinhos mais prestigiados da Itália. A bebida é produzida com uvas Sangiovese Grosso, e a época da viagem do casal coincide com o período de colheita.

Além da tradição vinícola, a cidade italiana reúne atrações históricas, como fortalezas e ruas antigas.

Novo romance

Cíntia Chagas, de 44 anos, e Rubinho Barrichello, de 54, assumiram o relacionamento recentemente.