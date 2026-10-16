IMPRESSIONANTE

Ruivinha de Marte impressiona ao exibir corpo musculoso após ganhar quase 20 kg: 'Calei a boca de muita gente'

Influenciadora de 29 anos mostrou os resultados da transformação física e incentivou seguidores a não deixarem de treinar os membros superiores

Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 17:19

Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução

A influenciadora Ruivinha de Marte, de 29 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (16) ao mostrar os resultados de sua transformação física. Após deixar para trás o corpo extremamente magro e investir em uma rotina intensa de musculação, a ex-participante de A Fazenda exibiu os músculos definidos em uma selfie publicada no Instagram.

Na imagem, Ruivinha aparece usando um conjunto rosa-claro, formado por top e short curto. “Bom dia, sextou?”, escreveu na publicação, antes de compartilhar momentos de mais um dia de exercícios na academia.

Ruivinha de Marte surpreende com mudança de corpo 1 de 72

A influenciadora aproveitou a ocasião para incentivar os seguidores a não concentrarem os treinos apenas nas pernas e no bumbum. Desta vez, o foco da atividade física foi a parte superior do corpo. “E aí, manos e manas! Eita que hoje é treino de superior. Manas, não vamos fugir do treino de superior, não é só quadríceps, não. Estamos em busca da preciosa cebolita”, brincou.

A expressão usada por Ruivinha faz referência ao chamado “ombro cebola”, apelido popular no universo fitness para ombros arredondados, volumosos e com definição muscular aparente.

A mudança no corpo da influenciadora começou no fim de 2024, quando ela decidiu intensificar os cuidados com a alimentação e iniciar uma rotina de musculação. Na época, Ruivinha contou que sofria comentários ofensivos e era alvo de bullying por causa da magreza.

Determinada a ganhar massa muscular, passou a frequentar a academia seis vezes por semana e adotou mudanças alimentares para acompanhar os exercícios. Ao longo desse processo, a influenciadora relatou ter ganhado quase 20 kg. Antes da transformação, pesava aproximadamente 43 kg e, após a mudança de hábitos, passou a registrar um peso próximo dos 60 kg.

Ruivinha também já comentou sobre a dificuldade que enfrentou para aumentar o peso e desenvolver os músculos, especialmente por ter uma constituição física naturalmente magra.

Em uma declaração anterior, celebrou os resultados e afirmou que conseguiu superar as críticas recebidas ao longo dos anos. “Eu calei a boca de muita gente que acha que os magrinhos nunca podem chegar, né, lugar nenhum, que é tipo só zoeira, chacota na internet”, desabafou.