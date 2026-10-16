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Ruivinha de Marte impressiona ao exibir corpo musculoso após ganhar quase 20 kg: 'Calei a boca de muita gente'

Influenciadora de 29 anos mostrou os resultados da transformação física e incentivou seguidores a não deixarem de treinar os membros superiores

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 17:19

Ruivinha de Marte
Ruivinha de Marte Crédito: Reprodução

A influenciadora Ruivinha de Marte, de 29 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta sexta-feira (16) ao mostrar os resultados de sua transformação física. Após deixar para trás o corpo extremamente magro e investir em uma rotina intensa de musculação, a ex-participante de A Fazenda exibiu os músculos definidos em uma selfie publicada no Instagram.

Na imagem, Ruivinha aparece usando um conjunto rosa-claro, formado por top e short curto. “Bom dia, sextou?”, escreveu na publicação, antes de compartilhar momentos de mais um dia de exercícios na academia.

Ruivinha de Marte surpreende com mudança de corpo

Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Ruivinha de Marte por Reprodução | Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte mostra evolução do corpo e harmoniza os glúteos por Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
Ruivinha de Marte por Reprodução
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Ruivinha de Marte mostra antes e depois após ganhar 15kg: 'Calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
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Ruivinha de Marte ganha 15kg e mostra antes e depois: 'Eu calei a boca de muita gente' por Reprodução/Redes Sociais
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Ruivinha de Marte por Reprodução

A influenciadora aproveitou a ocasião para incentivar os seguidores a não concentrarem os treinos apenas nas pernas e no bumbum. Desta vez, o foco da atividade física foi a parte superior do corpo. “E aí, manos e manas! Eita que hoje é treino de superior. Manas, não vamos fugir do treino de superior, não é só quadríceps, não. Estamos em busca da preciosa cebolita”, brincou.

A expressão usada por Ruivinha faz referência ao chamado “ombro cebola”, apelido popular no universo fitness para ombros arredondados, volumosos e com definição muscular aparente.

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A mudança no corpo da influenciadora começou no fim de 2024, quando ela decidiu intensificar os cuidados com a alimentação e iniciar uma rotina de musculação. Na época, Ruivinha contou que sofria comentários ofensivos e era alvo de bullying por causa da magreza.

Determinada a ganhar massa muscular, passou a frequentar a academia seis vezes por semana e adotou mudanças alimentares para acompanhar os exercícios. Ao longo desse processo, a influenciadora relatou ter ganhado quase 20 kg. Antes da transformação, pesava aproximadamente 43 kg e, após a mudança de hábitos, passou a registrar um peso próximo dos 60 kg.

Ruivinha também já comentou sobre a dificuldade que enfrentou para aumentar o peso e desenvolver os músculos, especialmente por ter uma constituição física naturalmente magra.

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Em uma declaração anterior, celebrou os resultados e afirmou que conseguiu superar as críticas recebidas ao longo dos anos. “Eu calei a boca de muita gente que acha que os magrinhos nunca podem chegar, né, lugar nenhum, que é tipo só zoeira, chacota na internet”, desabafou.

A transformação ficou ainda mais evidente no início de outubro, quando a influenciadora comparou sua aparência atual com fotografias antigas do e-Título e da carteira de identidade. Surpresa com a diferença, ela compartilhou os registros nas redes sociais e relembrou, em tom de brincadeira, vídeos de quando ainda não havia começado sua rotina de musculação.

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