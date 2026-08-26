NOSTALGIA

Rupert Grint, o Ron Weasley de Harry Potter, anuncia retorno ao personagem aos 38 anos

Ator deu vida ao personagem de 2001 a 2011 na saga cinematográfica

Kamila Macedo

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 17:01

Rupert Grint retorna ao universo Harry Potter após 15 anos Crédito: Reprodução/Divulgação

O ator Rupert Grint está confirmado para retornar ao papel de Ron Weasley no universo mágico de Harry Potter. Ele integrará o elenco do espetáculo Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter e a Criança Amaldiçoada), atualmente em cartaz na Broadway.

O retorno ocorre 15 anos após o lançamento do último filme da saga, Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2. Desta vez, aos 38 anos, o britânico dará vida à versão adulta do bruxo.

Rupert Grint como Ron Weasley na saga "Harry Potter" 1 de 6

O anúncio foi feito nas redes sociais, em uma publicação que mostra o nome de Rupert no roteiro, ao lado do nome do personagem e de um suéter listrado em cinza e laranja. A participação do artista está confirmada para as sessões do dia 2 de fevereiro de 2027. As apresentações acontecem no Lyric Theatre, em Nova York, nos Estados Unidos.

A trama de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada se passa anos depois do desfecho da saga original, que inspirou os oito filmes do cinema. A história acompanha os filhos de Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger em uma nova aventura na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Um movimento semelhante ocorreu nas sessões de 2025, quando Tom Felton retornou ao papel de Draco Malfoy.

Rupert Grint ganhou projeção mundial ao ser escalado para integrar o "Trio de Ouro" da franquia infantojuvenil. Ele tinha apenas 13 anos na estreia de Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001), sucesso de bilheteria que marcou o início de sua trajetória no papel, mantido até o encerramento nos cinemas, em 2011.