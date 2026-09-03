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Russélia cheia de flores: veja como cuidar, regar e escolher o local certo para cultivar essa planta que atrai passáros em casa

Sol, rega e poda fazem diferença na floração da russélia; veja como cultivar a planta e deixá-la sempre vistosa

  • Foto do(a) author(a) Henrique Moraes
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Henrique Moraes

  • Agência Correio

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:37

Russélia em plena floração, com seus ramos pendentes cobertos por pequenas flores coloridas
Russélia em plena floração, com seus ramos pendentes cobertos por pequenas flores coloridas Crédito: Foto: Christy Rice/ Pexels

Poucas cenas deixam um jardim tão encantador quanto uma russélia em plena floração. Com ramos finos que caem em cascata e pequenas flores coloridas, a planta consegue transformar até um cantinho simples em um espaço cheio de vida.

Conhecida pelo visual pendente, a russélia pode ser cultivada em vasos, jardineiras, muros, canteiros e áreas elevadas. Quando encontra condições adequadas, seus galhos se espalham e ficam cobertos de flores.

Russélia

Com ramos finos e arqueados, a russélia cria um efeito ornamental de cascata no jardim por Foto: Ludvig Hedenborg/ Pexels
Sol pleno, rega equilibrada e solo bem drenado estão entre os principais cuidados com a russélia por Foto: lachetas/ Magnific
A russélia pode ser cultivada em vasos, jardineiras, canteiros e áreas elevadas por Foto: Jonh Medeiros/ Pexels
A russélia se destaca pelo formato de cascata e pelas flores que podem atrair beija-flores por Foto: Engin Akyurt/ Pexels
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Com ramos finos e arqueados, a russélia cria um efeito ornamental de cascata no jardim por Foto: Ludvig Hedenborg/ Pexels

A espécie também é bastante valorizada por quem deseja atrair beija-flores para o jardim. Para isso, porém, não basta apenas plantar e esperar: alguns cuidados fazem toda a diferença para estimular o crescimento e a floração.

Qual o melhor lugar para plantar russélia?

A russélia prefere ambientes com bastante luminosidade e tende a apresentar sua melhor floração quando recebe sol pleno.

Em áreas com várias horas de luz solar direta, a planta costuma desenvolver uma estrutura mais compacta e produzir uma quantidade maior de flores.

Isso não significa que ela não possa ser cultivada em meia-sombra. Em regiões muito quentes, por exemplo, algum período de sombra pode ajudar a proteger a planta do excesso de calor.

O problema aparece quando a luminosidade é insuficiente durante boa parte do dia. Nesse cenário, a russélia pode crescer com muitos ramos verdes, mas apresentar uma quantidade menor de flores.

Como regar a russélia corretamente?

A rega deve ser feita de acordo com a umidade do substrato. Uma dica simples é observar a camada superficial da terra antes de adicionar mais água. Quando essa parte começar a secar, é hora de verificar se a planta precisa de uma nova rega.

O ideal é molhar de maneira suficiente para que a água alcance a região das raízes. Ao mesmo tempo, o excesso precisa sair facilmente pelo fundo do vaso ou do canteiro.

A russélia estabelecida no jardim pode suportar pequenos períodos com menos água. Em vasos e jardineiras, entretanto, é preciso ter mais atenção.

Como a quantidade de substrato é menor, a terra tende a perder umidade mais rapidamente, principalmente em períodos de calor intenso.

O solo ideal para cultivar russélia

Outro ponto importante para manter a planta saudável é o substrato. A russélia cresce melhor em uma terra solta, fértil e com boa drenagem.

O solo não deve permanecer encharcado depois das regas. O acúmulo constante de água pode prejudicar as raízes e comprometer o desenvolvimento da planta.

Cultivada em local com boa luminosidade, a russélia pode produzir uma floração mais intensa
Cultivada em local com boa luminosidade, a russélia pode produzir uma floração mais intensa Crédito: Foto: Jeffry Surianto/ Pexels

No jardim, caso a terra esteja muito compactada ou pobre, pode ser interessante incorporar matéria orgânica bem curtida antes do plantio.

Para o cultivo em vasos, prefira um substrato que consiga manter alguma umidade, mas que também permita a passagem da água. Além do substrato, confira se o vaso possui furos suficientes para a drenagem. Esse detalhe simples pode fazer bastante diferença.

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