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Sábado de surpresas: 3 signos podem receber uma notícia inesperada

Tarot aponta convites, reencontros e oportunidades para Áries, Libra e Capricórnio neste sábado (12)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 02:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (12) chega com uma energia de movimento para Áries, Libra e Capricórnio. A leitura do tarot indica que os três signos podem ser surpreendidos por acontecimentos que mudam a programação do dia, especialmente por meio de convites, encontros ou notícias que chegam de forma inesperada.

As cartas também favorecem a espontaneidade. Em vez de tentar controlar cada detalhe, o momento pede abertura para aproveitar oportunidades que aparecem pelo caminho.

Áries

Áries pode receber um convite de última hora ou ser chamado para participar de algo que não estava nos planos. O tarot aponta movimento e uma chance de sair da rotina.

No amor, uma aproximação espontânea pode despertar interesse. Para quem está solteiro, uma conversa casual pode ganhar outro significado.

Viagens que são a cara de Áries

Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock
Monteverde (Costa Rica) – Tirolesas, pontes suspensas e experiências de risco controlado, com muita ação por Shutterstock
Serra do Divisor (AC) – Natureza selvagem, trilhas difíceis, rios fortes e sensação real de aventura por Wikimedia Commons/Reprodução
Patagônia (Argentina) – Superação e paisagens extremas por Wikimedia Commons/Reprodução
Fernando de Noronha (PE) – Esporte, mergulho e energia alta por Wikimedia Commons/Reprodução
Chapada dos Guimarães (MT) – Trilhas fortes e sensação de desafio por Wikimedia Commons/Reprodução
Urubici (SC) – Frio, aventura e paisagens impactantes por Divulgação
Bertioga (SP) – Ação, trilhas e praia sem monotonia por Prefeitura de Bertioga/Divulgação
Queenstown (Nova Zelândia) – Esportes radicais sem pausa por Wikimedia Commons/Reprodução
Cidade do Cabo (África do Sul) – Aventura e natureza dramática por Shutterstock
1 de 10
Las Vegas (EUA) – Ritmo acelerado e excesso por Shutterstock

No trabalho e nas finanças, vale prestar atenção a uma ideia que surge durante uma conversa.

A promessa do dia: um convite inesperado pode transformar completamente os planos de Áries.

Libra

Libra entra no sábado sob a influência de uma energia de reencontro e reconexão. Alguém que estava distante pode reaparecer ou uma conversa interrompida pode finalmente ser retomada.

No amor, as cartas favorecem diálogos sinceros e momentos de aproximação. Já na vida pessoal, um encontro pode trazer uma resposta que Libra estava esperando.

Viagens que são a cara de Libra

Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock
Kyoto (Japão) – Estética e serenidade por Shutterstock
Viena (Áustria) – Elegância e tradição artística por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Paisagens suaves e relaxantes por Shutterstock
Florianópolis (SC) – Beleza natural e estilo de vida equilibrado por Shutterstock
Goiânia (GO) – Vida urbana agradável e organizada por Shutterstock
Olinda (PE) – Arte, cores e cultura por Shutterstock
Paraty (RJ) – Harmonia entre história e natureza por Shutterstock
Paris (França) – Estética, arte e romantismo por Shutterstock
Florença (Itália) – Beleza clássica e cultura por Shutterstock
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Lisboa (Portugal) – Charme, luz e equilíbrio por Shutterstock

A promessa do dia: uma pessoa do passado pode voltar a fazer parte da vida de Libra.

Capricórnio

Capricórnio pode se deparar com uma oportunidade que chega sem aviso. A carta indica uma situação que parece pequena inicialmente, mas pode abrir espaço para algo maior.

Viagens que são a cara de Capricórnio

Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock
Belém (PA) – História urbana e identidade consolidada por Shutterstock
Pequim (China) – História milenar e poder por Shutterstock
Brasília (DF) – Estrutura, política e história recente por Shutterstock
Genebra (Suíça) – Seriedade e organização por Shutterstock
Gramado (RS) – Organização e tradição por Shutterstock
São Paulo (SP) – Oportunidades e movimento profissional por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Trabalho, inovação e foco por Shutterstock
São Luís (MA) – Patrimônio histórico e legado cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – História sólida e tradição por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Reconstrução e disciplina por Shutterstock

No trabalho, uma informação pode ajudar o signo a enxergar uma possibilidade que ainda não havia considerado. No amor, uma atitude inesperada pode mexer com os sentimentos.

A promessa do dia: uma oportunidade inesperada pode colocar Capricórnio diante de um novo caminho.

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