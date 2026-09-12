TAROT & SIGNOS

Sábado de surpresas: 3 signos podem receber uma notícia inesperada

Tarot aponta convites, reencontros e oportunidades para Áries, Libra e Capricórnio neste sábado (12)

Heider Sacramento

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 02:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O sábado (12) chega com uma energia de movimento para Áries, Libra e Capricórnio. A leitura do tarot indica que os três signos podem ser surpreendidos por acontecimentos que mudam a programação do dia, especialmente por meio de convites, encontros ou notícias que chegam de forma inesperada.

As cartas também favorecem a espontaneidade. Em vez de tentar controlar cada detalhe, o momento pede abertura para aproveitar oportunidades que aparecem pelo caminho.

Áries

Áries pode receber um convite de última hora ou ser chamado para participar de algo que não estava nos planos. O tarot aponta movimento e uma chance de sair da rotina.

No amor, uma aproximação espontânea pode despertar interesse. Para quem está solteiro, uma conversa casual pode ganhar outro significado.

Viagens que são a cara de Áries 1 de 10

No trabalho e nas finanças, vale prestar atenção a uma ideia que surge durante uma conversa.

A promessa do dia: um convite inesperado pode transformar completamente os planos de Áries.

Libra

Libra entra no sábado sob a influência de uma energia de reencontro e reconexão. Alguém que estava distante pode reaparecer ou uma conversa interrompida pode finalmente ser retomada.

No amor, as cartas favorecem diálogos sinceros e momentos de aproximação. Já na vida pessoal, um encontro pode trazer uma resposta que Libra estava esperando.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

A promessa do dia: uma pessoa do passado pode voltar a fazer parte da vida de Libra.

Capricórnio

Capricórnio pode se deparar com uma oportunidade que chega sem aviso. A carta indica uma situação que parece pequena inicialmente, mas pode abrir espaço para algo maior.

Viagens que são a cara de Capricórnio 1 de 10

No trabalho, uma informação pode ajudar o signo a enxergar uma possibilidade que ainda não havia considerado. No amor, uma atitude inesperada pode mexer com os sentimentos.