TAROT & SIGNOS

Sábado pode virar o jogo para 3 signos, segundo o tarot; veja quem está na lista

Cartas apontam mudanças de rumo, reencontros e oportunidades para os nativos do zodíaco neste sábado (19)

Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05:00

Alguns signos podem ser surpreendidos Crédito: Shutterstock

O sábado (19) chega com uma energia de mudança e movimento. Segundo o tarot, alguns signos podem ser surpreendidos por acontecimentos que alteram planos ou revelam possibilidades que ainda não estavam no radar.

O amor aparece com força para alguns nativos, enquanto questões profissionais e decisões pessoais ganham espaço para outros.

Áries | 3 de Paus

Novos horizontes começam a aparecer. Um convite ou oportunidade pode fazer você pensar mais seriamente sobre os próximos passos.

Decoração que é a cara de Áries 1 de 10

Touro | Rainha de Ouros

Segurança será prioridade. No amor, cuidado e presença podem aproximar. Na vida financeira, organização ajuda a evitar preocupações.

Gêmeos | O Mago

Você terá facilidade para transformar ideias em ações. Uma conversa pode ser o ponto de partida para uma novidade.

Câncer | 6 de Copas

Uma pessoa ou situação do passado pode reaparecer. O momento favorece reencontros, mas pede atenção para não confundir nostalgia com sentimentos atuais.

Decoração que é a cara de Câncer 1 de 10

Leão | O Sol

Um sábado de brilho e confiança. Elogios, atenção ou uma resposta esperada podem deixar o dia ainda mais positivo.

Virgem | 8 de Ouros

A dedicação continua sendo importante. Uma tarefa aparentemente simples pode contribuir para uma conquista maior no futuro.

Libra | 2 de Copas

O amor ganha protagonismo. Uma conversa pode fortalecer uma relação ou deixar mais claro o que cada pessoa espera.

Decoração que é a cara de Libra 1 de 10

Escorpião | A Roda da Fortuna

Prepare-se para uma mudança de roteiro. Um acontecimento inesperado pode obrigar você a rever uma decisão.

Sagitário | A Justiça

O sábado pede equilíbrio. Antes de responder ou tomar uma atitude, procure analisar todos os lados da situação.

Capricórnio | 9 de Ouros

Conquistas individuais ficam em evidência. O momento favorece reconhecer o próprio crescimento e valorizar o caminho percorrido.

Aquário | 5 de Paus

Opiniões diferentes podem provocar atritos. Nem toda discordância precisa se transformar em uma disputa.

Peixes | A Estrela

O dia favorece esperança e renovação. Uma inspiração pode fazer você retomar um plano que havia deixado de lado.

Mensagem do Tarot para 19 de setembro