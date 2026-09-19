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Sábado pode virar o jogo para 3 signos, segundo o tarot; veja quem está na lista

Cartas apontam mudanças de rumo, reencontros e oportunidades para os nativos do zodíaco neste sábado (19)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05:00

Tarot
Alguns signos podem ser surpreendidos Crédito: Shutterstock

O sábado (19) chega com uma energia de mudança e movimento. Segundo o tarot, alguns signos podem ser surpreendidos por acontecimentos que alteram planos ou revelam possibilidades que ainda não estavam no radar.

O amor aparece com força para alguns nativos, enquanto questões profissionais e decisões pessoais ganham espaço para outros.

Áries | 3 de Paus

Novos horizontes começam a aparecer. Um convite ou oportunidade pode fazer você pensar mais seriamente sobre os próximos passos.

Decoração que é a cara de Áries

Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: hall de entrada impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: varanda urbana com vibe ativa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cozinha moderna com detalhes em vermelho por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: quarto com design minimalista e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: espaço com iluminação dramática e tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: home office com estilo executivo e ousado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: sala com arte abstrata vibrante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: banheiro moderno estilo spa urbano por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Áries: cantinho fitness em casa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Áries: sala moderna com sofá vermelho marcante por Imagem gerada por IA

Touro | Rainha de Ouros

Segurança será prioridade. No amor, cuidado e presença podem aproximar. Na vida financeira, organização ajuda a evitar preocupações.

Gêmeos | O Mago

Você terá facilidade para transformar ideias em ações. Uma conversa pode ser o ponto de partida para uma novidade.

Câncer | 6 de Copas

Uma pessoa ou situação do passado pode reaparecer. O momento favorece reencontros, mas pede atenção para não confundir nostalgia com sentimentos atuais.

Decoração que é a cara de Câncer

Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: quarto com clima romântico e delicado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cozinha com cara de casa de família por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: banheiro relaxante com clima de autocuidado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sofá com mantas e almofadas confortáveis por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho de chá ou café acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: mesa posta para um jantar íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: varanda tranquila com plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: sala com cortinas leves e luz suave por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Câncer: cantinho com fotos e memórias por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Câncer: sala super aconchegante com luz quente por Imagem gerada por IA

Leão | O Sol

Um sábado de brilho e confiança. Elogios, atenção ou uma resposta esperada podem deixar o dia ainda mais positivo.

Virgem | 8 de Ouros

A dedicação continua sendo importante. Uma tarefa aparentemente simples pode contribuir para uma conquista maior no futuro.

Libra | 2 de Copas

O amor ganha protagonismo. Uma conversa pode fortalecer uma relação ou deixar mais claro o que cada pessoa espera.

Decoração que é a cara de Libra

Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cantinho de beleza sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com espelhos decorativos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: cozinha clara e elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: varanda charmosa e bem decorada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sofá claro com decoração harmoniosa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: quarto clean e romântico por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: sala com flores e decoração leve por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: mesa de jantar refinada e delicada por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Libra: banheiro sofisticado com detalhes delicados por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Libra: sala elegante em tons neutros e rosé por Imagem gerada por IA

Escorpião | A Roda da Fortuna

Prepare-se para uma mudança de roteiro. Um acontecimento inesperado pode obrigar você a rever uma decisão.

Sagitário | A Justiça

O sábado pede equilíbrio. Antes de responder ou tomar uma atitude, procure analisar todos os lados da situação.

Capricórnio | 9 de Ouros

Conquistas individuais ficam em evidência. O momento favorece reconhecer o próprio crescimento e valorizar o caminho percorrido.

Aquário | 5 de Paus

Opiniões diferentes podem provocar atritos. Nem toda discordância precisa se transformar em uma disputa.

Peixes | A Estrela

O dia favorece esperança e renovação. Uma inspiração pode fazer você retomar um plano que havia deixado de lado.

Mensagem do Tarot para 19 de setembro

Nem toda mudança precisa ser planejada. Algumas oportunidades aparecem justamente quando o caminho toma uma direção diferente.

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