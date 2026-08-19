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Sabina Simonato leva bronca da mãe ao vivo na Globo por casa bagunçada: 'Precisamos dar um jeito'

Âncora do Bom Dia São Paulo foi surpreendida por mensagem durante conversa sobre os efeitos da desorganização no bem-estar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:56

Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo
Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo Crédito: TV Globo/Reprodução

Sabina Simonato levou um inesperado puxão de orelha da própria mãe durante o Bom Dia São Paulo desta quarta-feira (19). A âncora do telejornal da Globo participava de uma conversa sobre organização da casa quando recebeu uma mensagem da mãe, Simone, cobrando que ela desse um jeito na própria residência.

O momento aconteceu durante o quadro Bom Dia Saúde, enquanto Sabina conversava com a repórter Patrícia Falcoski sobre os impactos que um ambiente desorganizado pode causar no bem-estar. A repórter explicou que objetos espalhados e tarefas acumuladas podem provocar uma sensação de sobrecarga, já que o cérebro recebe muitos estímulos ao mesmo tempo.

Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo

Sabina Simonato e Patrícia Falcoski lendo a mensagem da mãe da apresentadora no Bom Dia São Paulo por TV Globo/Reprodução
Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo por TV Globo/Reprodução
Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo por TV Globo/Reprodução
Sabina Simonato e Patrícia Falcoski lendo a mensagem da mãe da apresentadora no Bom Dia São Paulo por TV Globo/Reprodução
Sabina Simonato e Patrícia Falcoski lendo a mensagem da mãe da apresentadora no Bom Dia São Paulo por TV Globo/Reprodução
Sabina Simonato e Patrícia Falcoski lendo a mensagem da mãe da apresentadora no Bom Dia São Paulo por TV Globo/Reprodução
Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo por TV Globo/Reprodução
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Sabina Simonato e Patrícia Falcoski lendo a mensagem da mãe da apresentadora no Bom Dia São Paulo por TV Globo/Reprodução

Patrícia orientou os telespectadores a não tentarem organizar toda a casa de uma vez. A recomendação foi escolher um espaço específico, como uma gaveta ou um armário, e realizar a tarefa gradualmente.

Sabina entrou na conversa contando uma situação comum em casa: "Documento... Você vai colocando na gaveta e daqui a pouco não fecha mais!", brincou.

Durante o bate-papo, Patrícia também mencionou o Feng Shui, prática tradicional chinesa que considera a organização dos ambientes como uma forma de favorecer uma circulação mais harmoniosa da energia.

Sabina Simonato

Sabina Simonato por Reprodução
Sabina Simonato por Reprodução
Sabina Simonato por Reprodução
Sabina Simonato por Reprodução
Sabina Simonato por Reprodução
Sabina Simonato por Reprodução
Sabina Simonato por Reprodução
Sabina Simonato por Reprodução
Sabina Simonato por Reprodução
Sabina Simonato por Reprodução
Sabina Simonato por Reprodução
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Sabina Simonato por Reprodução

Foi nesse momento que Sabina decidiu interromper a conversa para revelar a mensagem que havia acabado de receber no celular. "Uma pausa... Você sabe quem é essa, né? Minha mãe! E o que ela colocou? 'Precisamos dar um jeito na sua casa'", contou a apresentadora.

Patrícia reconheceu imediatamente Simone e entrou na brincadeira. "Dona Simone, mãe da Sabina Simonato, uma querida. Já tomei café com ela lá em São Bernardo [do Campo]!", disse a repórter, fazendo referência à região do ABC Paulista onde Sabina mora.

A própria Sabina aproveitou a bronca pública para fazer piada com a situação. "Santo de casa não faz milagre, mas nós vamos fazer!", afirmou.

Marcelo Pereira também reagiu à mensagem e admitiu que não conseguiu segurar o riso diante da cobrança feita pela mãe da colega. "Eu estou rindo, porque ainda bem que você colocou. A Simone foi franca e direta. Vamos dar um jeito nesse apartamento", brincou o apresentador.

Patrícia aproveitou o momento descontraído para reforçar que a organização não precisa acontecer de uma só vez. Segundo ela, pequenas mudanças diárias também podem ajudar a lidar com questões emocionais relacionadas ao ambiente. "É um pouquinho por dia, Sabina! Isso também fala sobre as nossas emoções, nossos pensamentos", explicou.

Diante da cobrança da mãe e dos conselhos recebidos durante o programa, Sabina decidiu pedir ajuda para saber por onde começar. "Tá bom! Me dá o caminho das pedras".

Patrícia, porém, brincou que não assumiria a tarefa e devolveu a responsabilidade aos especialistas consultados pela equipe para preparar as dicas exibidas no telejornal. "Eu não! Eu não sou boba, quem vai dar são os especialistas que a gente conversou bastante", respondeu.

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