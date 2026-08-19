TELEVISÃO

Sabina Simonato leva bronca da mãe ao vivo na Globo por casa bagunçada: 'Precisamos dar um jeito'

Âncora do Bom Dia São Paulo foi surpreendida por mensagem durante conversa sobre os efeitos da desorganização no bem-estar

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 09:56

Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo Crédito: TV Globo/Reprodução

Sabina Simonato levou um inesperado puxão de orelha da própria mãe durante o Bom Dia São Paulo desta quarta-feira (19). A âncora do telejornal da Globo participava de uma conversa sobre organização da casa quando recebeu uma mensagem da mãe, Simone, cobrando que ela desse um jeito na própria residência.

O momento aconteceu durante o quadro Bom Dia Saúde, enquanto Sabina conversava com a repórter Patrícia Falcoski sobre os impactos que um ambiente desorganizado pode causar no bem-estar. A repórter explicou que objetos espalhados e tarefas acumuladas podem provocar uma sensação de sobrecarga, já que o cérebro recebe muitos estímulos ao mesmo tempo.

Sabina Simonato no Bom Dia São Paulo 1 de 7

Patrícia orientou os telespectadores a não tentarem organizar toda a casa de uma vez. A recomendação foi escolher um espaço específico, como uma gaveta ou um armário, e realizar a tarefa gradualmente.

Sabina entrou na conversa contando uma situação comum em casa: "Documento... Você vai colocando na gaveta e daqui a pouco não fecha mais!", brincou.

Durante o bate-papo, Patrícia também mencionou o Feng Shui, prática tradicional chinesa que considera a organização dos ambientes como uma forma de favorecer uma circulação mais harmoniosa da energia.

Sabina Simonato 1 de 12

Foi nesse momento que Sabina decidiu interromper a conversa para revelar a mensagem que havia acabado de receber no celular. "Uma pausa... Você sabe quem é essa, né? Minha mãe! E o que ela colocou? 'Precisamos dar um jeito na sua casa'", contou a apresentadora.

Patrícia reconheceu imediatamente Simone e entrou na brincadeira. "Dona Simone, mãe da Sabina Simonato, uma querida. Já tomei café com ela lá em São Bernardo [do Campo]!", disse a repórter, fazendo referência à região do ABC Paulista onde Sabina mora.

A própria Sabina aproveitou a bronca pública para fazer piada com a situação. "Santo de casa não faz milagre, mas nós vamos fazer!", afirmou.

Marcelo Pereira também reagiu à mensagem e admitiu que não conseguiu segurar o riso diante da cobrança feita pela mãe da colega. "Eu estou rindo, porque ainda bem que você colocou. A Simone foi franca e direta. Vamos dar um jeito nesse apartamento", brincou o apresentador.

Patrícia aproveitou o momento descontraído para reforçar que a organização não precisa acontecer de uma só vez. Segundo ela, pequenas mudanças diárias também podem ajudar a lidar com questões emocionais relacionadas ao ambiente. "É um pouquinho por dia, Sabina! Isso também fala sobre as nossas emoções, nossos pensamentos", explicou.

Diante da cobrança da mãe e dos conselhos recebidos durante o programa, Sabina decidiu pedir ajuda para saber por onde começar. "Tá bom! Me dá o caminho das pedras".