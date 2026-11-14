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Sabrina Sato e Nicolas Prattes revelam nome do filho que estão esperando: 'Adoro nomes curtinhos'

Anúncio foi feito neste sábado (14) em um vídeo protagonizado por Zoe, filha mais velha da apresentadora

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 13:24

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão à espera do primeiro filho juntos Crédito: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato e Nicolas Prattes revelaram o nome do primeiro filho do casal. O menino se chamará Rio, e a novidade foi anunciada neste sábado (14), por meio de um vídeo protagonizado por Zoe, de 7 anos, filha da apresentadora com o ator Duda Nagle.

Na gravação, a menina contou aos seguidores que o irmão mais novo já tem nome e explicou o significado da escolha.

Zoe revela o nome do irmão, filho de Sabrina Sato e Nicolas Prattes 1 de 6

"Gente, vocês querem saber o nome do meu irmão? O nome dele é Rio! Quando minha mãe me contou, eu falei: 'Ô mãe, igual o Rio de Janeiro?'. Rio é movimento, vida, liberdade e algumas outras coisas também. Rio também é rir: eu rio, você ri, nós rimos! Eu adoro nomes curtinhos, que são fáceis de escrever. Ele vai ser nosso Rio de amor!", disse.

Sabrina também deixou uma declaração para o bebê nos comentários da publicação feita em parceria com Nicolas. "Já te amamos muito, Rio", escreveu a apresentadora, que está no oitavo mês de gestação. Kika, mãe de Sabrina, também celebrou a escolha: "Que lindo!!! Amei!!! Já tem Omar e agora vamos receber o Rio com todo nosso Amor".

Sabrina Sato vive em fazenda cercada pela natureza 1 de 17

O menino é o primeiro filho de Sabrina e Nicolas juntos. Os dois esperam a chegada do bebê para o período próximo ao Carnaval. A apresentadora contou que passou por 12 coletas de óvulos para conseguir engravidar aos 45 anos, por meio de fertilização in vitro. Antes da gestação atual, ela havia enfrentado duas perdas gestacionais.