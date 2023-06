Sabrina Sato e Paulo André vivem romance sem compromisso, afirma colunista

Parece que a fila andou para Sabrina Sato. A famosa, que anunciou a separação há alguns meses do ator Duda Nagle, estaria tendo um romance sem compromisso com o ex-BBB Paulo André, que integrou o reality show de 2022.



A informação foi compartilhada pelo colunista Lucas Pasin, do site UOL. Ainda de acordo com o jornalista, os dois foram flagrados algumas vezes no condomínio da apresentadora, sempre em direção à cobertura da famosa, que fica em São Paulo.