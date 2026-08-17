MOMENTO ESPECIAL

Sabrina Sato exibe barriguinha de grávida em piquenique com a família

Artista apareceu em um clique publicado nos Stories do Instagram, usando um conjunto de linho branco com flores bordadas

Felipe Sena

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:57

Sabrina Sato grávida Crédito: Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Sabrina Sato encantou os seguidores na manhã deste domingo (16) ao compartilhar registros da barriguinha de grávida. A apresentadora, que já é mãe de Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle, está à espera do segundo filho com Nicolas Prattes.

A artista apareceu em um clique publicado nos Stories do Instagram, usando um conjunto de linho branco com flores bordadas e deixou a barriga à mostra em um jardim enquanto aproveitava o dia de sol com a família.

Sabrina Sato 1 de 15

Sabrina publicou um texto no sábado (15) sobre o dia da gestante e refletiu sobre o significado do momento.

“Gestar e gerar uma vida. E é muito poderoso pensar que o nosso corpo vira casa, alimento, proteção e abrigo para um outro ser humano”, escreveu.

Foto de Sabrina Sato compartilhada no Instagram Crédito: Reprodução | Instagram

“Pra mim, é uma bênção de Deus. Um presente mesmo. Quanto mais eu penso em tudo? Que acontece dentro da gente para uma vida se formar, mais impressionada e agradecida eu fico. É um bebê que está sendo gerado e, junto com ele, uma nova mãe também vai nascendo ali", afirmou.