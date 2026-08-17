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Sabrina Sato exibe barriguinha de grávida em piquenique com a família

Artista apareceu em um clique publicado nos Stories do Instagram, usando um conjunto de linho branco com flores bordadas

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:57

Sabrina Sato grávida
Sabrina Sato grávida Crédito: Reprodução | Instagram (*imagem melhorada com ajuda de IA)

Sabrina Sato encantou os seguidores na manhã deste domingo (16) ao compartilhar registros da barriguinha de grávida. A apresentadora, que já é mãe de Zoe, fruto do relacionamento com Duda Nagle, está à espera do segundo filho com Nicolas Prattes.

A artista apareceu em um clique publicado nos Stories do Instagram, usando um conjunto de linho branco com flores bordadas e deixou a barriga à mostra em um jardim enquanto aproveitava o dia de sol com a família.

Sabrina Sato

Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Zoe, Sabrina Sato e Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Nicolas Prattes por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Zoe por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
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Sabrina Sato por Reprodução/Instagram

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Sabrina publicou um texto no sábado (15) sobre o dia da gestante e refletiu sobre o significado do momento.

“Gestar e gerar uma vida. E é muito poderoso pensar que o nosso corpo vira casa, alimento, proteção e abrigo para um outro ser humano”, escreveu.

Foto de Sabrina Sato compartilhada no Instagram
Foto de Sabrina Sato compartilhada no Instagram Crédito: Reprodução | Instagram

“Pra mim, é uma bênção de Deus. Um presente mesmo. Quanto mais eu penso em tudo? Que acontece dentro da gente para uma vida se formar, mais impressionada e agradecida eu fico. É um bebê que está sendo gerado e, junto com ele, uma nova mãe também vai nascendo ali", afirmou.

“A gente muda, aprende, sente medo, cria coragem, começa a amar alguém antes mesmo de conhecer seu rosto. E por isso eu também queria lembrar uma coisa hoje: quem está gerando uma vida precisa ser cuidada. Cuidar do corpo, da alimentação, fazer o pré-natal, cuidar da cabeça, respeitar os próprios limites e ter uma rede de apoio por perto. Gestar é potência, é transformação, é amor. E, pra mim, uma das maiores bênçãos de Deus", concluiu Sabrina.

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Sabrina Sato

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