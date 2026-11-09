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Sabrina Sato planeja desfilar no Carnaval seis semanas após nascimento do segundo filho

Grávida de Nicolas Prattes, apresentadora pretende manter os postos de rainha de bateria da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel, mas reconhece os desafios do puerpério

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 23:34

Apesar da intenção de desfilar, a participação da apresentadora dependerá de sua recuperação
Apesar da intenção de desfilar, a participação da apresentadora dependerá de sua recuperação Crédito: Reprodução

A apresentadora Sabrina Sato, de 45 anos, pretende manter sua agenda no Carnaval de 2027 mesmo com a chegada do segundo filho prevista para janeiro. Grávida de um menino, fruto do relacionamento com o ator Nicolas Prattes, ela planeja desfilar cerca de seis semanas após o parto, conciliando a maternidade com os compromissos na avenida.

Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, Sabrina falou sobre a expectativa para a nova fase e confirmou a intenção de continuar como rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo.

A previsão apresentada é que o bebê nasça até 5 de janeiro. Já os compromissos carnavalescos começam em fevereiro, com os desfiles da Vila Isabel previstos para os dias 16 e 17 daquele mês.

A apresentadora reconheceu que o período após o nascimento será delicado, mas afirmou que pretende encarar o desafio com naturalidade. Sabrina também destacou sua ligação com o samba, que faz parte de sua trajetória há mais de duas décadas.

Sabrina Sato desfila pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro

Sabrina Sato desfila pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro por Reprodução
Sabrina Sato desfila pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro por Reprodução
Sabrina Sato desfila pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro por Reprodução
Sabrina Sato desfila pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro por Reprodução
Sabrina Sato desfila pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro por Reprodução/Redes sociais
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Sabrina Sato desfila pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro por Reprodução

“O Carnaval faz parte da minha vida há mais de 20 anos. A Unidos de Vila Isabel faz parte da minha vida há mais de 15 anos. Então, procuro lidar de uma forma muito natural, porque essa maternidade é algo que eu desejei demais da conta”, declarou.

Sobre o puerpério, período de recuperação física e emocional após o parto, Sabrina admitiu que poderá estar mais vulnerável, mas demonstrou confiança para enfrentar a nova rotina.

“Eu vou dar conta disso tudo. Acho que é um momento em que a gente vai estar muito frágil, mas também vai ser muito especial na minha vida e de muita força para a mulher. Vou lidar completamente com o puerpério, mas vou encarar com a maior naturalidade”, afirmou.

Apesar da intenção de desfilar, a participação da apresentadora dependerá de sua recuperação e das condições de saúde após o nascimento do bebê.

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