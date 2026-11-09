CARNAVAL

Sabrina Sato planeja desfilar no Carnaval seis semanas após nascimento do segundo filho

Grávida de Nicolas Prattes, apresentadora pretende manter os postos de rainha de bateria da Vila Isabel e da Gaviões da Fiel, mas reconhece os desafios do puerpério

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 23:34

Apesar da intenção de desfilar, a participação da apresentadora dependerá de sua recuperação Crédito: Reprodução

A apresentadora Sabrina Sato, de 45 anos, pretende manter sua agenda no Carnaval de 2027 mesmo com a chegada do segundo filho prevista para janeiro. Grávida de um menino, fruto do relacionamento com o ator Nicolas Prattes, ela planeja desfilar cerca de seis semanas após o parto, conciliando a maternidade com os compromissos na avenida.

Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, Sabrina falou sobre a expectativa para a nova fase e confirmou a intenção de continuar como rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo.

A previsão apresentada é que o bebê nasça até 5 de janeiro. Já os compromissos carnavalescos começam em fevereiro, com os desfiles da Vila Isabel previstos para os dias 16 e 17 daquele mês.

A apresentadora reconheceu que o período após o nascimento será delicado, mas afirmou que pretende encarar o desafio com naturalidade. Sabrina também destacou sua ligação com o samba, que faz parte de sua trajetória há mais de duas décadas.

Sabrina Sato desfila pela Vila Isabel, no Rio de Janeiro 1 de 5

“O Carnaval faz parte da minha vida há mais de 20 anos. A Unidos de Vila Isabel faz parte da minha vida há mais de 15 anos. Então, procuro lidar de uma forma muito natural, porque essa maternidade é algo que eu desejei demais da conta”, declarou.

Sobre o puerpério, período de recuperação física e emocional após o parto, Sabrina admitiu que poderá estar mais vulnerável, mas demonstrou confiança para enfrentar a nova rotina.

“Eu vou dar conta disso tudo. Acho que é um momento em que a gente vai estar muito frágil, mas também vai ser muito especial na minha vida e de muita força para a mulher. Vou lidar completamente com o puerpério, mas vou encarar com a maior naturalidade”, afirmou.