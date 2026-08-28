Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria e comove a web: 'Que saudade'

Apresentadora compartilhou registro do primeiro Carnaval da filha, que tinha menos de três meses

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:56

Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria
Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria Crédito: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato usou as redes sociais para relembrar momentos especiais ao lado de Glória Maria. Em clima de #TBT, a apresentadora resgatou uma foto do primeiro Carnaval de sua filha, Zoe, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle, quando a menina tinha menos de três meses de vida e era paparicada pela icônica jornalista, que morreu em fevereiro de 2023.

Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria

Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria e comove a web por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Glória Maria por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Glória Maria por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Glória Maria por Reprodução/Instagram
Glória Maria com Zoe, filha de Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Glória Maria por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Glória Maria por Reprodução/Instagram
Sabrina Sato e Glória Maria por Reprodução/Instagram
Glória Maria com Zoe, filha de Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Glória Maria com Zoe, filha de Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
Glória Maria com Zoe, filha de Sabrina Sato por Reprodução/Instagram
auto-upload por auto-upload
auto-upload por auto-upload
Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria por Reprodução/Instagram
1 de 14
Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria e comove a web por Reprodução/Instagram

"TBT das musas da minha vida. Primeiro Carnaval da Zozo, com menos de três meses, e nosso amor Glória Maria cuidava dela com todo o carinho. Que saudade!", escreveu Sabrina na legenda da publicação. Grávida de seu segundo filho, fruto da relação com Nicolas Prattes, a artista sempre faz questão de exaltar a amizade e o respeito que mantinha com a colega de emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Maria Matta, filha mais velha de Gloria Maria, estreia como modelo aos 18 anos

Marina Ruy Barbosa parabeniza Glória Maria e lembra: 'Amizade de outras vidas'

Conheça o chá exótico que Gloria Maria tomava para manter a pele jovem

'Negra aqui não pode entrar': o dia em que Gloria Maria foi impedida de visitar amigo em Copacabana

Como Wanda Chase ajudou Glória Maria a conhecer suas filhas baianas

A proximidade entre as duas era profunda. Em 2023, quando Glória Maria faleceu em decorrência de complicações de um câncer de pulmão, justamente dois dias antes do aniversário de 42 anos de Sabrina, a apresentadora optou por cancelar a festa que havia preparado para comemorar a data em sinal de luto pela perda da amiga.

Desde então, Sabrina mantém viva a memória da veterana da TV brasileira com homenagens frequentes, descrevendo-a como uma rainha, grande inspiração e um exemplo definitivo de força, pioneirismo e determinação para todas as mulheres.

Leia mais

Imagem - Thalita Tavares morreu de quê? Ex-apresentadora do Globo Esporte tratava doença há 1 ano

Thalita Tavares morreu de quê? Ex-apresentadora do Globo Esporte tratava doença há 1 ano

Imagem - Dupla identidade e traição: conheça a história de 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 6 da Globo

Dupla identidade e traição: conheça a história de 'Lá na Minha Terra', próxima novela das 6 da Globo

Imagem - Lore Improta e Léo Santana celebram 3 meses do filho caçula com tema inusitado; veja fotos

Lore Improta e Léo Santana celebram 3 meses do filho caçula com tema inusitado; veja fotos

Tags:

Glória Maria Sabrina Sato Zoe

Mais recentes

Imagem - Virginia expõe Zé Felipe com revelação picante após cantor achar item íntimo em apartamento

Virginia expõe Zé Felipe com revelação picante após cantor achar item íntimo em apartamento
Imagem - Aprenda a fazer um bolo de pamonha perfeito, com casquinha por fora, cremosidade por dentro e com sabor da roça

Aprenda a fazer um bolo de pamonha perfeito, com casquinha por fora, cremosidade por dentro e com sabor da roça
Imagem - Uma reviravolta muda tudo hoje (28 de agosto), e esses 3 signos podem finalmente atrair sorte e felicidade

Uma reviravolta muda tudo hoje (28 de agosto), e esses 3 signos podem finalmente atrair sorte e felicidade