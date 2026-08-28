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Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria e comove a web: 'Que saudade'

Apresentadora compartilhou registro do primeiro Carnaval da filha, que tinha menos de três meses

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 06:56

Sabrina Sato resgata foto antiga de Zoe com Glória Maria Crédito: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato usou as redes sociais para relembrar momentos especiais ao lado de Glória Maria. Em clima de #TBT, a apresentadora resgatou uma foto do primeiro Carnaval de sua filha, Zoe, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle, quando a menina tinha menos de três meses de vida e era paparicada pela icônica jornalista, que morreu em fevereiro de 2023.

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"TBT das musas da minha vida. Primeiro Carnaval da Zozo, com menos de três meses, e nosso amor Glória Maria cuidava dela com todo o carinho. Que saudade!", escreveu Sabrina na legenda da publicação. Grávida de seu segundo filho, fruto da relação com Nicolas Prattes, a artista sempre faz questão de exaltar a amizade e o respeito que mantinha com a colega de emissora.

A proximidade entre as duas era profunda. Em 2023, quando Glória Maria faleceu em decorrência de complicações de um câncer de pulmão, justamente dois dias antes do aniversário de 42 anos de Sabrina, a apresentadora optou por cancelar a festa que havia preparado para comemorar a data em sinal de luto pela perda da amiga.