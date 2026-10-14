Sabrina Sato revela como lida com TDAH no casamento com Nicolas Prattes: ‘DRs diárias’

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Heider Sacramento
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 22:45
A apresentadora Sabrina Sato contou que mantém conversas frequentes com Nicolas Prattes para lidar com os desafios do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Em entrevista ao videocast TDAH Levado a Sério, do qual é embaixadora, ela explicou que falar abertamente sobre o que sente e pedir ajuda ao marido se tornou parte da rotina do casal.
“Fui aprendendo a ter DRs [discussão da relação] diárias. Vou colocando para fora meus sentimentos e pedindo ajuda”, relatou. Sabrina também comentou que a dinâmica familiar exige organização, já que o casal cuida de cinco cachorros e está à espera de um bebê.
Sabrina Sato, Nicolas Prattes e a filha, Zoe
Durante a conversa, a apresentadora recordou que os sinais de hiperatividade e distração já apareciam na infância e na adolescência. Ela descreveu a dificuldade de manter a atenção concentrada em uma única conversa quando há outros sons e estímulos ao redor.
Distração já afetou compromissos de trabalho
Sabrina também compartilhou situações em que a desatenção teve consequências na vida profissional. Em uma ocasião, chegou a um compromisso no dia errado e não encontrou ninguém à sua espera.
A apresentadora reconheceu que episódios desse tipo podem parecer engraçados quando são contados depois, mas provocam nervosismo no momento em que acontecem.
Diagnosticada ainda jovem, ela afirmou que aprendeu a desenvolver estratégias para compreender melhor o próprio funcionamento e enfrentar as dificuldades. Sabrina também defendeu a importância de ampliar o debate sobre o TDAH e o acesso ao tratamento adequado, embora tenha ponderado que o tema pode ser tratado de forma banalizada diante da crescente exposição nas redes sociais.