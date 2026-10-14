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Sabrina Sato revela como lida com TDAH no casamento com Nicolas Prattes: ‘DRs diárias’

Apresentadora contou que conversa com o marido sobre sentimentos e dificuldades; ela também relembrou situações em que a distração afetou compromissos profissionais

Heider Sacramento

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 22:45

Sabrina Sato contou que mantém DRs diárias com Nicolas Prattes para falar sobre sentimentos e dificuldades relacionadas ao TDAH Crédito: Reprodução

A apresentadora Sabrina Sato contou que mantém conversas frequentes com Nicolas Prattes para lidar com os desafios do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Em entrevista ao videocast TDAH Levado a Sério, do qual é embaixadora, ela explicou que falar abertamente sobre o que sente e pedir ajuda ao marido se tornou parte da rotina do casal.

“Fui aprendendo a ter DRs [discussão da relação] diárias. Vou colocando para fora meus sentimentos e pedindo ajuda”, relatou. Sabrina também comentou que a dinâmica familiar exige organização, já que o casal cuida de cinco cachorros e está à espera de um bebê.

Sabrina Sato, Nicolas Prattes e a filha, Zoe 1 de 12

Durante a conversa, a apresentadora recordou que os sinais de hiperatividade e distração já apareciam na infância e na adolescência. Ela descreveu a dificuldade de manter a atenção concentrada em uma única conversa quando há outros sons e estímulos ao redor.

Distração já afetou compromissos de trabalho

Sabrina também compartilhou situações em que a desatenção teve consequências na vida profissional. Em uma ocasião, chegou a um compromisso no dia errado e não encontrou ninguém à sua espera.

A apresentadora reconheceu que episódios desse tipo podem parecer engraçados quando são contados depois, mas provocam nervosismo no momento em que acontecem.