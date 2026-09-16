Sabrina Sato revela desejos inusitados de grávida e diverte web: 'Comida com sustância'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:26
Grávida de seis meses do primeiro filho com o ator Nicolas Prattes, Sabrina Sato resolveu abrir o jogo sobre os desejos de comida que tem sentido nessa gestação. Aos 45 anos, a apresentadora divertiu os seguidores ao contar o cardápio tipicamente brasileiro que o filho está pedindo.
Sabrina Sato: grávida e brilhante para o ensaio da Gaviões da Fiel
No post, Sabrina brincou que o bebê não quer saber de frescura e só quer prato com sustância. No almoço, por exemplo, o pedido foi dobradinha! Mas ela confessou que a lista de desejos não para por aí e já inclui buchada, rabada e até uma galinhada com pequi direto de Goiânia.
A rotina da apresentadora segue a todo vapor, bem diferente do ritmo que manteve quando esperava Zoe, de sete anos, fruto de seu antigo relacionamento com Duda Nagle. Mesmo com a agenda cheia de trabalho e treinos para se preparar para o parto, ela faz questão de matar a vontade do menino.
Além dos desejos, o nome do bebê também está dando o que falar em casa. Sabrina revelou que ela e Nicolas já escolheram como o filho vai se chamar, mas ainda estão divididos sobre a grafia correta e pretendem apelar até para a numerologia.
Nos comentários, os seguidores se divertiram (e babaram) com o cardápio: "Socorro! Eu nem estou grávida e comeria tudo isso tbm. Aproveita!", disparou uma seguidora. "O divo vai ganhar cidadania nordestina!", brincou outro.
"Sabrina, esse bebê já chegou mostrando que tem personalidade e sabe muito bem o que quer. Dobradinha, buchada, rabada e ainda pequi com galinhada… essa gravidez tá com um cardápio de respeito. Que venha com muita saúde - e alguém de Goiânia, por favor, atenda esse chamado", escreveu uma usuária.