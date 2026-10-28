Sabrina Sato tem fazenda luxuosa com capela, lago e plantação de café orgânico

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Felipe Sena
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:00
Em meio a correria das gravações, campanhas publicitárias e ensaios de escola de samba, Sabrina Sato elegeu um lugar como refúgio, a Fazenda Nossa Terra, propriedade de sua família, localizada em Piraju, no interior de São Paulo.
A propriedade familiar reúne conforto e contato com a natureza. Além de piscina, lago, uma capela.
Sabrina Sato vive em fazenda cercada pela natureza
A fazenda faz ainda uso de placas solares, que promovem economia financeira, sustentabilidade, além de valorização do imóvel. As árvores completam o ambiente tranquilo e acolhedor.
A propriedade adquirida pela apresentadora com seus irmãos, Karina e Karin Sato Rahal, também produz o próprio café e é rodeada por um rio enorme, que além de contemplação, serve para passeios de jet ski.
Na fazenda, há uma casa principal luxuosa e sofisticada, com vista para a natureza, além da área de convivência.