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Sabrina Sato tem fazenda luxuosa com capela, lago e plantação de café orgânico

Propriedade é cercada pela natureza e refúgio da família da apresentadora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 07:00

Propriedade se tornou refúgio em meio a correria da vida de Sabrina Sato
Propriedade se tornou refúgio em meio a correria da vida de Sabrina Sato Crédito: Reprodução | Instagram

Em meio a correria das gravações, campanhas publicitárias e ensaios de escola de samba, Sabrina Sato elegeu um lugar como refúgio, a Fazenda Nossa Terra, propriedade de sua família, localizada em Piraju, no interior de São Paulo.

A propriedade familiar reúne conforto e contato com a natureza. Além de piscina, lago, uma capela.

Sabrina Sato vive em fazenda cercada pela natureza

Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram
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Propriedade fica localizada no interior de São Paulo por Reprodução | Instagram

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A fazenda faz ainda uso de placas solares, que promovem economia financeira, sustentabilidade, além de valorização do imóvel. As árvores completam o ambiente tranquilo e acolhedor.

A propriedade adquirida pela apresentadora com seus irmãos, Karina e Karin Sato Rahal, também produz o próprio café e é rodeada por um rio enorme, que além de contemplação, serve para passeios de jet ski.

Na fazenda, há uma casa principal luxuosa e sofisticada, com vista para a natureza, além da área de convivência.

Tags:

Fazenda Sabrina Sato

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