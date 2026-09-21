DICAS DE CASA

Sachê de chá preto usado no micro-ondas: você nem imagina para que serve e por que é recomendado esse truque simples

Folhas do chá têm compostos capazes de interagir com algumas moléculas de odor, mas o método não substitui a limpeza do aparelho



Helena Merencio

Agência Correio

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15:15

Folhas de chá preto podem interagir com alguns compostos responsáveis por odores no interior do micro-ondas Crédito: Ilustração gerada por IA

Peixe, pipoca e outros alimentos podem deixar cheiro forte no micro-ondas mesmo depois que o prato é retirado. Entre os truques domésticos que circulam para tentar amenizar o problema está deixar um sachê de chá preto usado dentro do aparelho desligado.

A ideia tem alguma relação com propriedades das folhas de chá, capazes de interagir com determinados compostos responsáveis por odores. Isso, porém, não significa que um único sachê consiga eliminar completamente qualquer cheiro impregnado no eletrodoméstico.

Passo-a-passo pipoca sem óleo no micro-ondas 1 de 7

Estudos já identificaram efeito desodorizante de componentes do chá diante de algumas aminas e da amônia. A eficiência, entretanto, depende da substância envolvida e das condições em que ocorre o contato.

Por que o cheiro permanece no micro-ondas?

Durante o aquecimento, alimentos liberam vapor, gordura e diferentes compostos voláteis. Parte desses resíduos pode alcançar as paredes, o prato giratório e outras superfícies internas do aparelho.

Quando restos de comida ou gordura permanecem ali, o cheiro tende a reaparecer, principalmente quando o micro-ondas volta a ser usado. Por isso, apenas tentar perfumar o interior nem sempre resolve a origem do problema.

Alimentos como peixes podem liberar aminas associadas ao odor característico. Já fumaça e alimentos queimados produzem uma mistura muito mais complexa de substâncias, o que torna inadequado afirmar que o chá age da mesma maneira contra todos esses compostos.

Chá usado realmente absorve odores?

Há evidências experimentais de que folhas de chá podem interagir com algumas substâncias odoríferas. Um estudo publicado na revista Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry observou ação de catequinas do chá sobre determinadas aminas e amônia.

Outro trabalho avaliou folhas novas e já utilizadas de diferentes tipos de chá, incluindo o chá preto. Os pesquisadores encontraram capacidade de absorção variável conforme o gás analisado e não observaram uma relação direta entre a quantidade de catequinas e a capacidade desodorizante.

Na prática, isso indica que as folhas podem contribuir para reduzir determinados odores, mas não sustenta a promessa de que um sachê usado deixado no micro-ondas eliminará completamente cheiros fortes.

Como usar o sachê com segurança?

Quem quiser testar o método deve evitar deixar um sachê encharcado durante várias horas dentro do aparelho. A umidade acumulada favorece deterioração e pode criar um ambiente adequado para o crescimento de microrganismos.

Uma alternativa é deixar o sachê usado secar completamente antes de colocá-lo sobre um recipiente limpo dentro do micro-ondas desligado. Ele deve ser retirado antes que o aparelho volte a ser usado.

O sachê nunca deve ser aquecido sem verificar os materiais usados em sua fabricação. Alguns modelos possuem grampos metálicos ou outros componentes inadequados para micro-ondas.

Limpeza continua sendo a principal medida

Caso o cheiro esteja impregnado, a limpeza das superfícies internas continua sendo mais importante do que deixar materiais absorventes no aparelho.

Primeiro, restos de alimentos e respingos devem ser retirados. Um pano macio umedecido pode ajudar na limpeza, sempre seguindo as recomendações do fabricante do eletrodoméstico.