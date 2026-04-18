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Sagitário, Touro, Aquário e Capricórnio serão impactados por uma onda de alívio e clareza a partir de hoje (18 de abril)

A influência da Lua favorece a finalização de ciclos e a clareza mental

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de abril de 2026 às 15:29

Signo
Signo Crédito: Imagem gerada por IA

Estamos vivendo um momento de transição importante no céu. A energia de expansão da Lua convida todos os signos a olharem para o que foi construído durante a semana e a decidirem o que merece ser levado adiante. Para Sagitário, Touro, Aquário e Capricórnio, o dia 18 de abril funciona como um divisor de águas. É o momento em que a clareza mental aparece e as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam, permitindo que você tome decisões com muito mais segurança.

Sagitário sentirá um desejo incontrolável de liberdade e aventura. É o dia perfeito para planejar novos estudos ou aquela viagem que você vem adiando. O universo está enviando sinais claros sobre qual caminho seguir para expandir seus horizontes. Touro, por sua vez, encontrará estabilidade nas pequenas coisas e na beleza do cotidiano. Valorize a segurança que você conquistou e use sua intuição para fortalecer seus valores pessoais e materiais.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

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Aquário e Capricórnio verão os frutos de suas inovações e do seu trabalho duro. Aquarianos devem usar a tecnologia a seu favor e não ter medo de testar o novo no amor e na carreira. Já para os capricornianos, o dia promete ser de colheita. Uma notícia sobre bônus ou reconhecimento profissional pode mudar o tom da sua tarde, trazendo o alívio de saber que todo o esforço valeu a pena. A chave hoje é agir com gratidão e foco no que é essencial.

A reflexão para hoje: o que você está pronto para deixar para trás? Para que o novo ciclo semana comece com força total, é preciso encerrar as pendências de hoje com honestidade. Confie na sua intuição, siga as dicas das cores da sorte e permita que a energia de expansão guie seus passos. O universo está trabalhando nos bastidores para que seus desejos mais profundos comecem a se materializar a partir de agora.

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