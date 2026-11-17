NINGUÉM QUER MORAR?

Saiba como está hoje a mansão da família Richthofen que voltou a dar o que falar após série da Netflix

Casa onde os pais de Suzane foram mortos em 2002 voltou aos holofotes após documentário da Netflix

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:29

Suzane Louise, Andreas Albert, Marísia e Manfred Albert von Richthofen Crédito: Reprodução

A mansão onde Manfred e Marísia von Richthofen foram assassinados em outubro de 2002, em São Paulo, voltou a despertar a curiosidade do público após o lançamento do documentário 'Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga', da Netflix. Mesmo depois de mais de vinte anos, a casa continua fechada e enfrenta dificuldades para ser vendida por causa do crime.

Mansão da Família Richthofen 1 de 13

Comprada pelo casal em 1998 por R$ 330 mil, a propriedade chegou a ser vendida anos depois por cerca de R$ 1,6 milhão, mas nunca voltou a ter moradores fixos. O movimento frequente de curiosos na porta, que param para tirar fotos e gravar vídeos, incomoda os donos e afasta quem pensa em morar ali.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a advogada Gabriela Payne Zerbini, especialista em imóveis, explicou que casas ligadas a crimes graves perdem valor. "No mercado imobiliário, existe até uma expressão para isso: 'imóvel estigmatizado'. A casa pode estar em perfeito estado, mas sua história acaba afastando potenciais compradores", afirmou.

De acordo com a advogada, o desconto necessário para fechar negócio muda conforme o tempo passado e a fama do caso. No endereço da família Richthofen, reportagens anteriores mostraram que a casa chegou a ser negociada por quase metade do preço que valeria normalmente naquele bairro.

Pais de Suzane von Richthofen 1 de 3

Manter a casa fechada por tantos anos também gera gastos altos para os donos. Sem moradores, a construção se desgasta mais rápido e pede despesas constantes com limpeza, segurança e reformas, o que complica ainda mais uma futura venda.

A movimentação na rua é outro problema para quem busca sossego. "Existe também a questão da exposição. No caso dessa residência, há relatos de curiosos que frequentam o endereço para tirar fotografias e gravar vídeos, o que pode comprometer a privacidade e a tranquilidade de quem pretende morar ali", disse Gabriela à coluna.

Suzane e Andreas von Richthofen 1 de 9

O vendedor precisa avisar sobre o crime?

Pela lei brasileira, o dono não tem a obrigação automática de contar que um assassinato aconteceu na casa antes de fechar o negócio. Ainda assim, a Justiça exige honestidade durante toda a venda para não enganar quem está comprando.