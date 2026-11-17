Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 12:29
A mansão onde Manfred e Marísia von Richthofen foram assassinados em outubro de 2002, em São Paulo, voltou a despertar a curiosidade do público após o lançamento do documentário 'Suzane von Richthofen: O Que o Tempo Não Apaga', da Netflix. Mesmo depois de mais de vinte anos, a casa continua fechada e enfrenta dificuldades para ser vendida por causa do crime.
Mansão da Família Richthofen
Comprada pelo casal em 1998 por R$ 330 mil, a propriedade chegou a ser vendida anos depois por cerca de R$ 1,6 milhão, mas nunca voltou a ter moradores fixos. O movimento frequente de curiosos na porta, que param para tirar fotos e gravar vídeos, incomoda os donos e afasta quem pensa em morar ali.
Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a advogada Gabriela Payne Zerbini, especialista em imóveis, explicou que casas ligadas a crimes graves perdem valor. "No mercado imobiliário, existe até uma expressão para isso: 'imóvel estigmatizado'. A casa pode estar em perfeito estado, mas sua história acaba afastando potenciais compradores", afirmou.
De acordo com a advogada, o desconto necessário para fechar negócio muda conforme o tempo passado e a fama do caso. No endereço da família Richthofen, reportagens anteriores mostraram que a casa chegou a ser negociada por quase metade do preço que valeria normalmente naquele bairro.
Pais de Suzane von Richthofen
Manter a casa fechada por tantos anos também gera gastos altos para os donos. Sem moradores, a construção se desgasta mais rápido e pede despesas constantes com limpeza, segurança e reformas, o que complica ainda mais uma futura venda.
A movimentação na rua é outro problema para quem busca sossego. "Existe também a questão da exposição. No caso dessa residência, há relatos de curiosos que frequentam o endereço para tirar fotografias e gravar vídeos, o que pode comprometer a privacidade e a tranquilidade de quem pretende morar ali", disse Gabriela à coluna.
Suzane e Andreas von Richthofen
Pela lei brasileira, o dono não tem a obrigação automática de contar que um assassinato aconteceu na casa antes de fechar o negócio. Ainda assim, a Justiça exige honestidade durante toda a venda para não enganar quem está comprando.
Gabriela alertou que esconder o passado da casa de propósito, quando essa informação faria o comprador desistir do negócio, pode gerar problemas na Justiça. "Se o vendedor esconde de propósito uma informação que seria determinante para a decisão do comprador, isso pode caracterizar o chamado 'dolo por omissão'. Dependendo das circunstâncias, o comprador pode pedir na Justiça a anulação da venda, no prazo de até quatro anos, contado da celebração do negócio, ou buscar uma indenização pelos prejuízos sofridos", explicou.