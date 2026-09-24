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Saiba como preparar uma clássica torta de maçã em casa

Com massa leve, recheio caramelizado no conhaque e preparo descomplicado, esta sobremesa traz um aroma incomparável junto com um sabor irresistível

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 06:00

Torta de maçã
Torta de maçã Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

A torta de maçã traz todo o encanto de uma sobremesa clássica de forma simples e muito prática de preparar em casa. O segredo do preparo está no equilíbrio do recheio: seis maçãs médias fatiadas, caramelizadas suavemente com açúcar, manteiga e um toque aromático de conhaque.

Para a base e o acabamento trançado, a massa combina farinha de trigo, açúcar, uma pitada de sal, fermento, manteiga e creme de leite, garantindo uma textura macia, estruturada e fácil de manusear. É a receita ideal para surpreender a família com um aroma inesquecível saindo do forno.

4 dicas para deixar sua torta de maçã ainda mais gostosa

Atenção ao Ponto do Caramelo: Durante o derretimento do açúcar, mantenha o fogo baixo e misture suavemente. Isso evita que a calda passe do ponto, garantindo uma cor dourada uniforme e impedindo que o caramelo fique amargo. por Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
Toque Final de Especiarias: Se quiser dar uma camada extra de sabor, polvilhe uma pitada de canela em pó sobre as maçãs enquanto elas caramelizam na frigideira, complementando o aroma do conhaque. por
Trançado Impecável: Ao cobrir a torta, distribua as tiras de massa mantendo um espaçamento uniforme entre elas. Esse cuidado simples valoriza o visual dourado e deixa a apresentação com aspecto de confeitaria. por
Praticidade com Forma de Aro Removível: Dar preferência a uma forma com fundo ou aro removível garante estabilidade para a torta e facilita muito o processo na hora de desenformar sem quebrar as bordas. por Pixel-Shot | Shutterstock
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Atenção ao Ponto do Caramelo: Durante o derretimento do açúcar, mantenha o fogo baixo e misture suavemente. Isso evita que a calda passe do ponto, garantindo uma cor dourada uniforme e impedindo que o caramelo fique amargo. por Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

Ingredientes

Massa

2 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo;

1 pitada de sal;

2 colheres (sopa) de açúcar;

1 colher (chá) de fermento em pó;

1 colher (sopa) de manteiga;

1 lata de creme de leite.

Recheio

6 maçãs médias descascadas;

1 e ½ xícara (chá) de açúcar;

2 colheres (sopa) de manteiga;

3 colheres (sopa) de conhaque.

Modo de preparo

Para dar início ao preparo da massa, misture a farinha de trigo, o sal, o açúcar e o fermento em um recipiente grande. Em seguida, adicione a manteiga e o creme de leite, trabalhando a mistura delicadamente com a ponta dos dedos até obter uma massa lisa e homogênea. Cubra e deixe descansar por 20 minutos.

Passado o tempo de descanso, abra a maior parte da massa com um rolo sobre uma superfície limpa e polvilhada com farinha. Use-a para forrar o fundo e as laterais de uma forma de aro removível (25 cm de diâmetro), criando uma borda de cerca de 3 dedos de altura. Fure o fundo da massa com um garfo e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos para pré-assar. Retire e reserve. Com o restante da massa, abra um retângulo, corte em tiras compridas e reserve-as para a montagem final.

Para o recheio, corte as maçãs ao meio, retire as sementes e fatie cada metade em cinco partes. Em uma frigideira grande, derreta o açúcar em fogo baixo até obter um caramelo dourado. Acrescente a manteiga, as maçãs fatiadas e o conhaque, mantendo no fogo e mexendo sempre até que eventuais torrões de açúcar se dissolvam por completo e o molho ganhe consistência encorpada.

Desligue o fogo, espere o recheio de maçãs esfriar um pouco e despeje-o sobre a massa previamente assada. Para finalizar, distribua as tiras de massa reservadas por cima do recheio, cruzando para formar um trançado e pressionando bem as pontas contra a borda para fixá-las. Leve novamente ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por aproximadamente 40 minutos ou até que a cobertura esteja bem dourada.

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