PARABÉNS!

Saiba o significado do nome escolhido por Maju Coutinho para o primeiro filho

Apresentadora anunciou a gravidez nesta sexta-feira (28), aos 48 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:29

Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

Maju Coutinho já sabe como vai chamar o filho que espera com o marido, Agostinho Paulo Moura. A jornalista revelou nesta sexta-feira (28) que está grávida e contou que o bebê se chamará Malik. Ela compartilhou nas redes sociais uma mensagem de boas-vindas ao primeiro filho.

"Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular. Malik, filho desejado", escreveu Maju.

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A jornalista também publicou um vídeo ao som de "Boas-Vindas", de Caetano Veloso e Gilberto Gil, e celebrou a chegada do bebê com um trecho da música que fala sobre as diferentes experiências da vida.

"lhe damos as boas vindas, boas vindas, boas vindas. Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa", diz a canção compartilhada por Maju.

Qual é o significado do nome Malik?

Malik é um nome de origem árabe associado às ideias de rei, soberano, líder e autoridade. A palavra tem origem na raiz semítica m-l-k, relacionada a conceitos como posse, domínio e governo.

O nome também possui forte presença nas culturas de língua árabe e na tradição islâmica. Al-Malik, que pode ser traduzido como "O Rei" ou "O Soberano", é um dos 99 nomes atribuídos a Deus no islamismo e faz referência àquele que detém todo o domínio e poder.

Por sua ligação histórica com a ideia de liderança, Malik foi utilizado ao longo dos séculos por governantes e figuras de autoridade em diferentes regiões de tradição árabe.