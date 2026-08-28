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Saiba o significado do nome escolhido por Maju Coutinho para o primeiro filho

Apresentadora anunciou a gravidez nesta sexta-feira (28), aos 48 anos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:29

Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho
Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram

Maju Coutinho já sabe como vai chamar o filho que espera com o marido, Agostinho Paulo Moura. A jornalista revelou nesta sexta-feira (28) que está grávida e contou que o bebê se chamará Malik. Ela compartilhou nas redes sociais uma mensagem de boas-vindas ao primeiro filho.

"Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular. Malik, filho desejado", escreveu Maju.

Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho

Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho e o marido por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram
Maju Coutinho  por Reprodução | Redes Sociais
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Maju Coutinho anuncia gravidez do primeiro filho por Reprodução/Instagram

A jornalista também publicou um vídeo ao som de "Boas-Vindas", de Caetano Veloso e Gilberto Gil, e celebrou a chegada do bebê com um trecho da música que fala sobre as diferentes experiências da vida.

"lhe damos as boas vindas, boas vindas, boas vindas. Venha conhecer a vida. Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa", diz a canção compartilhada por Maju.

Qual é o significado do nome Malik?

Malik é um nome de origem árabe associado às ideias de rei, soberano, líder e autoridade. A palavra tem origem na raiz semítica m-l-k, relacionada a conceitos como posse, domínio e governo.

O nome também possui forte presença nas culturas de língua árabe e na tradição islâmica. Al-Malik, que pode ser traduzido como "O Rei" ou "O Soberano", é um dos 99 nomes atribuídos a Deus no islamismo e faz referência àquele que detém todo o domínio e poder.

Por sua ligação histórica com a ideia de liderança, Malik foi utilizado ao longo dos séculos por governantes e figuras de autoridade em diferentes regiões de tradição árabe.

O nome também ficou conhecido por personalidades como Malik el-Shabazz, nome adotado por Malcolm X após sua peregrinação a Meca. O ativista norte-americano foi uma das principais figuras da luta pelos direitos civis e contra o racismo nos Estados Unidos.

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