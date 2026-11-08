Saiba qual é o papel de Alane Dias em 'Lá na Minha Terra', nova novela das 6 da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09:26
Alane Dias está pronta para dar o pontapé inicial na carreira de atriz na televisão. A ex-participante do BBB 24 estreia nesta segunda-feira (9) em 'Lá na Minha Terra', nova trama da TV Globo no horário das seis.
Tânia (Alane Dias) em 'Lá na Minha Terra'
Na novela escrita por Mario Teixeira, a paraense vive a veterinária Tânia, uma profissional cuidadosa e a única pessoa que tem a total confiança de Cesário, papel do ator Daniel de Oliveira.
A história principal gira em torno de Rosenda, vivida por Dira Paes. Na trama, a sertaneja criou seus cinco filhos sozinha após o marido desaparecer há mais de 15 anos. Enquanto tenta juntar os pedaços da família, ela ainda lida com as investidas de Almerindo Mourão, vivido por Mateus Solano.
Alane Dias
Além da novela na telinha da Globo, Alane também chega aos cinemas no dia 19 de novembro com o filme 'Verão da Lata'. A história é baseada no caso real de 1987, quando tripulantes de um navio jogaram latas cheias de maconha no mar do litoral do Rio para escapar da polícia.
No longa, a ex-BBB encarou dois papéis de uma vez só: ela vive Marina, uma garota que acha as latas na praia e tenta faturar uma grana com o irmão (vivido por Igor Jansen), e também aparece de peruca loira como uma sereia sensual imaginada por um marinheiro.