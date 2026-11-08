NOVA FASE!

Saiba qual é o papel de Alane Dias em 'Lá na Minha Terra', nova novela das 6 da Globo

Ex-BBB estreia na nova novela das 6 ao lado de Dira Paes e Mateus Solano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09:26

Tânia (Alane Dias) em 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Rede Globo/Divulgação

Alane Dias está pronta para dar o pontapé inicial na carreira de atriz na televisão. A ex-participante do BBB 24 estreia nesta segunda-feira (9) em 'Lá na Minha Terra', nova trama da TV Globo no horário das seis.

Tânia (Alane Dias) em 'Lá na Minha Terra' 1 de 2

Na novela escrita por Mario Teixeira, a paraense vive a veterinária Tânia, uma profissional cuidadosa e a única pessoa que tem a total confiança de Cesário, papel do ator Daniel de Oliveira.

A história principal gira em torno de Rosenda, vivida por Dira Paes. Na trama, a sertaneja criou seus cinco filhos sozinha após o marido desaparecer há mais de 15 anos. Enquanto tenta juntar os pedaços da família, ela ainda lida com as investidas de Almerindo Mourão, vivido por Mateus Solano.

Alane Dias 1 de 12

Além da novela na telinha da Globo, Alane também chega aos cinemas no dia 19 de novembro com o filme 'Verão da Lata'. A história é baseada no caso real de 1987, quando tripulantes de um navio jogaram latas cheias de maconha no mar do litoral do Rio para escapar da polícia.