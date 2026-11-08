Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba qual é o papel de Alane Dias em 'Lá na Minha Terra', nova novela das 6 da Globo

Ex-BBB estreia na nova novela das 6 ao lado de Dira Paes e Mateus Solano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 09:26

Tânia (Alane Dias) em 'Lá na Minha Terra' Crédito: Beatriz Damy/Rede Globo/Divulgação

Alane Dias está pronta para dar o pontapé inicial na carreira de atriz na televisão. A ex-participante do BBB 24 estreia nesta segunda-feira (9) em 'Lá na Minha Terra', nova trama da TV Globo no horário das seis.

Tânia (Alane Dias) em 'Lá na Minha Terra'

Tânia (Alane Dias) em 'Lá na Minha Terra' por Beatriz Damy/Rede Globo/Divulgação
Tânia (Alane Dias) em 'Lá na Minha Terra' por Beatriz Damy/Rede Globo/Divulgação
1 de 2
Tânia (Alane Dias) em 'Lá na Minha Terra' por Beatriz Damy/Rede Globo/Divulgação

Na novela escrita por Mario Teixeira, a paraense vive a veterinária Tânia, uma profissional cuidadosa e a única pessoa que tem a total confiança de Cesário, papel do ator Daniel de Oliveira.

A história principal gira em torno de Rosenda, vivida por Dira Paes. Na trama, a sertaneja criou seus cinco filhos sozinha após o marido desaparecer há mais de 15 anos. Enquanto tenta juntar os pedaços da família, ela ainda lida com as investidas de Almerindo Mourão, vivido por Mateus Solano.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vida dupla e chantagem: tudo sobre 'Lá na Minha Terra', nova novela das 6 da Globo

'Lá na Minha Terra': veja o resumo dos capítulos de 9 a 14 de novembro na Globo

Quem é quem em 'Lá na Minha Terra', substituta de 'A Nobreza do Amor' na Globo

Camila Morgado vive vilã que odeia nordestinos em 'Lá na Minha Terra': 'Seria cancelada'

Após sete anos, Débora Nascimento viverá advogada envolvida em romance proibido em ‘Lá Na Minha Terra’, novela das seis da Globo

Alane Dias

Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram
1 de 12
Ex-BBB Alane Dias por Reprodução | Instagram

Além da novela na telinha da Globo, Alane também chega aos cinemas no dia 19 de novembro com o filme 'Verão da Lata'. A história é baseada no caso real de 1987, quando tripulantes de um navio jogaram latas cheias de maconha no mar do litoral do Rio para escapar da polícia.

No longa, a ex-BBB encarou dois papéis de uma vez só: ela vive Marina, uma garota que acha as latas na praia e tenta faturar uma grana com o irmão (vivido por Igor Jansen), e também aparece de peruca loira como uma sereia sensual imaginada por um marinheiro.

Leia mais

Imagem - Por onde anda a influenciadora que assustou a web como 'Angelina Jolie zumbi': veja como está hoje

Por onde anda a influenciadora que assustou a web como 'Angelina Jolie zumbi': veja como está hoje

Imagem - Estilista Brunello Cucinelli é acusado de assédio após flagra com atriz em evento

Estilista Brunello Cucinelli é acusado de assédio após flagra com atriz em evento

Imagem - Bife acebolado macio de restaurante: truque simples na frigideira não deixa a carne endurecer nem juntar água

Bife acebolado macio de restaurante: truque simples na frigideira não deixa a carne endurecer nem juntar água

Tags:

tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Novelas da Rede Globo Atriz Alane Dias lá na Minha Terra Novela das 6 Novela das 18

Mais recentes

Imagem - 'Cheiro de Culpado': como um áudio de amante vazado por engano virou fenômeno do sertanejo

'Cheiro de Culpado': como um áudio de amante vazado por engano virou fenômeno do sertanejo
Imagem - Aos 51 anos, Nana Gouvea volta ao Brasil para apagar tatuagem íntima feita para a Playboy

Aos 51 anos, Nana Gouvea volta ao Brasil para apagar tatuagem íntima feita para a Playboy
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): fortaleça seus vínculos e prepare o caminho para uma nova semana

Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): fortaleça seus vínculos e prepare o caminho para uma nova semana