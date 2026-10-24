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Saiba qual é o segredo de Robert De Niro para se manter ativo nos cinemas aos 83 anos

Astro de Hollywood segue rotina matinal equilibrada há décadas para cuidar da saúde e continuar trabalhando

Kamila Macedo

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09:05

Robert De Niro como Ben em "Um Senhor Estagiário" (2015) Crédito: Divulgação

Aos 83 anos, Robert De Niro é uma figura consagrada no cinema internacional. Com uma carreira consolidada na indústria do entretenimento, o ator marcou época ao integrar o elenco de produções como “O Irlandês” (2019), “O Poderoso Chefão: Parte II” (1974), “Touro Indomável” (1980) e “Taxi Driver” (1976). Após décadas de trabalho, ele revelou o que faz para manter a saúde em dia e continuar ativo na terceira idade.

Para o artista norte-americano, o segredo está na constância. Há décadas, ele segue um hábito matinal de acordar por volta das 5h para ler os roteiros dos seus projetos atuais, organizar a agenda do dia e fazer uma refeição nutritiva.

Filmes de Robert De Niro 1 de 8

A alimentação também reflete essa disciplina. Ele prioriza o consumo de ovos mexidos, torradas de pão integral ou bagels nova-iorquinos – um famoso pão tradicional nos Estados Unidos. Para acompanhar, prefere suco de laranja natural ou café puro sem açúcar.

O cuidado com o corpo não para por aí. Em entrevista à BBC Radio, transmitida em fevereiro de 2025, o astro afirmou que a chave da boa forma é a consistência. Na ocasião, ele contou que pratica atividades físicas de três a seis vezes por semana, a depender do ritmo de trabalho e de sua condição física.