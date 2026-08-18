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Saiba qual foi a última aparição pública de Glória Menezes

Atriz, que morreu aos 91 anos no Rio de Janeiro, fez último registro em família durante o Dia das Mães

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 17:47

Glória Menezes faleceu aos 91 anos
Glória Menezes faleceu aos 91 anos Crédito: Reprodução

A última aparição pública da atriz Glória Menezes ocorreu em maio, durante o Dia das Mães. Na ocasião, a artista apareceu ao lado do filho, o também ator Tarcísio Filho, e da nora, Mocita Fagundes. A veterana faleceu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, em sua residência no Rio de Janeiro.

Os registros em família foram publicados por Mocita Fagundes em maio deste ano, nas redes sociais. “Por hoje… só amor. Dia das Mães 2026”, escreveu a publicitária na época.

Última aparição de Glória Menezes

Glória Menezes em família com Tarcísio Filho e Mocita Fagundes por Reprodução/Instagram
Glória Menezes com seu filho, Tarcísio Filho por Reprodução/Instagram
Glória Menezes com sua nora, Mocita Fagundes por Reprodução/Instagram
Glória Menezes com sua nora, Mocita Fagundes por Reprodução/Instagram
Glória Menezes com seu filho, Tarcísio Filho por Reprodução/Instagram
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Glória Menezes em família com Tarcísio Filho e Mocita Fagundes por Reprodução/Instagram

Glória deixa como legado uma trajetória de mais de seis décadas dedicadas à atuação, com personagens que ajudaram a construir a história da televisão nacional.

Ao longo da carreira, a atriz esteve em dezenas de novelas e interpretou papéis marcantes na memória do público. Entre os trabalhos de destaque estão "Irmãos Coragem" (1970), "Pai Herói" (1979), "Guerra dos Sexos" (1983), "Brega & Chique" (1987), "Rainha da Sucata" (1990), "Deus Nos Acuda" (1992), "Torre de Babel" (1998), "Senhora do Destino" (2004), "A Favorita" (2008) e "Joia Rara" (2013). Seu último trabalho na TV foi em "Totalmente Demais", em 2015.

No teatro, acumula sucessos como "Tudo Bem no Ano Que Vem", "Navalha na Carne" e "Ensina-me a Viver". No cinema, além do clássico "O Pagador de Promessas", participou de produções como "Independência ou Morte" e "Se Eu Fosse Você".

Glória foi casada com Tarcísio Meira por 59 anos, união da qual nasceu Tarcísio Filho. A artista também deixa os filhos João Paulo e Maria Amélia, frutos de seu primeiro casamento, com Arnaldo Brito.

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Luto dia das Mães Glória Menezes

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