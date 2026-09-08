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Saiba quem Anitta convidou para sua coroação na Grande Rio no lugar de Virgínia Fonseca

A cantora escolheu um dos maiores ícones do carnaval brasileiro para entregar sua coroa na escola de Caxias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:41

Grande Rio anuncia Anitta como Rainha de Bateria Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta não será coroada rainha de bateria da Grande Rio por Virgínia Fonseca. A artista exigiu que outra pessoa fizesse a passagem do cargo, e a diretoria da escola de Caxias aceitou o pedido nos bastidores. Segundo informações do jornal Extra, o convite para a coroação foi feito diretamente a Viviane Araújo. A articulação do recado aconteceu através de David Brazil, responsável por aproximar a artista da nova agremiação.

Anitta convida Viviane Araújo para coroá-la na Grande Rio

Anitta convida Viviane Araújo para coroá-la na Grande Rio por Reprodução/Instagram
Viviane Araújo no Carnaval 2026 por Reprodução/Instagram @viniciusmochizuki
Anitta não será coroada rainha de bateria da Grande Rio por Virgínia Fonseca. por Reprodução
A artista exigiu que outra pessoa fizesse a passagem do cargo, e a diretoria da escola de Caxias aceitou o pedido nos bastidores.   por Reprodução/Instagram
Segundo informações do jornal Extra, o convite para a coroação foi feito diretamente a Viviane Araújo.   por Reprodução/Instagram @viniciusmochizuki
A articulação do recado aconteceu através de David Brazil, responsável por aproximar a artista da nova agremiação. por Reprodução/Redes Sociais
David Brazil e Virgínia Fonseca por Reprodução/Instagram
A escolha aconteceu por motivos de admiração familiar. Tanto o pai quanto o irmão de Anitta são grandes fãs da rainha do Salgueiro, considerada pela cantora como a verdadeira "rainha das rainhas" do carnaval. por Reprodução/Instagram
Anitta desfila pela Mocidade no Rio de Janeiro, em 2016 por Getty Images
A equipe de Virgínia confirmou que ela abriu mão da passagem de coroa a pedido da nova soberana da bateria.   por Reprodução/Instagram
A influenciadora destacou que sempre respeitou as decisões e a soberania da escola de Caxias. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca foi Rainha de Bateria da Grande Rio por Reprodução
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Anitta convida Viviane Araújo para coroá-la na Grande Rio por Reprodução/Instagram

A escolha aconteceu por motivos de admiração familiar. Tanto o pai quanto o irmão de Anitta são grandes fãs da rainha do Salgueiro, considerada pela cantora como a verdadeira "rainha das rainhas" do carnaval.

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A equipe de Virgínia confirmou que ela abriu mão da passagem de coroa a pedido da nova soberana da bateria. A influenciadora destacou que sempre respeitou as decisões e a soberania da escola de Caxias.

A cerimônia oficial de coroação de Anitta está marcada para acontecer ainda este mês na quadra da Grande Rio. O evento também definirá o samba-enredo oficial que embalará o desfile da escola no Carnaval de 2027.

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Tags:

Carnaval Virginia Anitta Virginia Fonseca Viviane Araújo Rainha de Bateria Carnaval 2027

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