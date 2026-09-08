CARNAVAL

Saiba quem Anitta convidou para sua coroação na Grande Rio no lugar de Virgínia Fonseca

A cantora escolheu um dos maiores ícones do carnaval brasileiro para entregar sua coroa na escola de Caxias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:41

Grande Rio anuncia Anitta como Rainha de Bateria Crédito: Reprodução/Instagram

Anitta não será coroada rainha de bateria da Grande Rio por Virgínia Fonseca. A artista exigiu que outra pessoa fizesse a passagem do cargo, e a diretoria da escola de Caxias aceitou o pedido nos bastidores. Segundo informações do jornal Extra, o convite para a coroação foi feito diretamente a Viviane Araújo. A articulação do recado aconteceu através de David Brazil, responsável por aproximar a artista da nova agremiação.

Anitta convida Viviane Araújo para coroá-la na Grande Rio 1 de 12

A escolha aconteceu por motivos de admiração familiar. Tanto o pai quanto o irmão de Anitta são grandes fãs da rainha do Salgueiro, considerada pela cantora como a verdadeira "rainha das rainhas" do carnaval.

A equipe de Virgínia confirmou que ela abriu mão da passagem de coroa a pedido da nova soberana da bateria. A influenciadora destacou que sempre respeitou as decisões e a soberania da escola de Caxias.