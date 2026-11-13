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Saiba quem é o pai da filha de Elisa Veeck, apresentadora da CNN Brasil

Gabriel Galípolo namora a jornalista desde 2023 e espera o primeiro filho com a comunicadora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:44

Elisa Veeck e Gabriel Galípolo estão à espera do primeiro filho Crédito: Reprodução/Instagram/Linkedin

O pai da primeira filha da jornalista Elisa Veeck é Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central do Brasil. O casal anunciou nesta quarta-feira (11) que espera uma menina, fruto do relacionamento iniciado em 2023.

A jornalista Elisa Veeck está grávida 1 de 8

Aos 38 anos, a apresentadora da CNN Brasil está no quarto mês de gestação. Ela revelou a novidade nas redes sociais ao publicar a foto de um macacão infantil e escrever: "Mais uma aluninha de bateria no mundo", em referência às aulas de música que faz há mais de um ano, segundo o portal CNN Pop.

Quem é Gabriel Galípolo

Nascido em São Paulo em 14 de abril de 1982, Gabriel Galípolo tem 44 anos e é economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), onde também deu aulas. Antes de chegar ao comando da principal autoridade financeira do país, ele atuou como secretário-executivo do Ministério da Fazenda, o segundo cargo mais alto da pasta.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central do Brasil 1 de 5

Galípolo assumiu a presidência do Banco Central em janeiro de 2025, após ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O mandato dele no órgão vai até 2028.

Elisa Veeck comanda o telejornal Live CNN, na CNN Brasil, mas começou na televisão ainda criança. Em 1997, ela ficou conhecida em todo o país ao interpretar a personagem Fran na primeira versão brasileira da novela infantil 'Chiquititas', exibida pelo SBT.