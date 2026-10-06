CINEBIOGRAFIA

Saiba quem são os atores escolhidos para interpretar Leandro & Leonardo nos cinemas

A trajetória da dupla sertaneja será retratada em filme com direção de Jayme Monjardim

Kamila Macedo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 21:27

Dupla Leandro & Leonardo ganhará filme nos cinemas Crédito: Reprodução

A história de Leandro & Leonardo será contada em uma cinebiografia dirigida por Jayme Monjardim. A informação foi confirmada nesta terça-feira (6), e os atores escalados para interpretar a dupla musical já foram divulgados.

Quem interpretará Leonardo será o ator André Luiz Frambach, marido da atriz Larissa Manoela e que, recentemente, esteve no elenco de “Coração Acelerado” na TV Globo. Leandro, por sua vez, terá Eduardo Borelli como intérprete. O ator já tem passagens por teatro, dublagem e musicais, tendo estrelado recentemente a montagem brasileira de Hair, sucesso na Broadway.

As gravações estão previstas para acontecer em novembro. Ainda não há uma data para a estreia do longa-metragem.

Atores que irão interpretar Leandro & Leonardo nos cinemas 1 de 4

Sob o comando de Jayme Monjardim, a obra ganha vida através da parceria entre a Accorde Filmes, a Paris Entretenimento e a Claro, com a distribuição da Paris Filmes. O projeto conta com roteiro assinado por Péricles Barros e Letícia Wierzchowski, enquanto a direção de fotografia é de Bruno Polidoro.

Intitulado “Leandro & Leonardo – Não Aprendi Dizer Adeus”, o longa-metragem vai resgatar a trajetória dos artistas desde o início da dupla sertaneja em Goianópolis, interior de Goiás, no ano de 1983, até o desfecho trágico em 1998, quando o cantor Leandro faleceu vítima de um câncer raro no tórax, aos 36 anos.

Marcando a década de 1990, os músicos formavam uma das duplas mais famosas da música sertaneja nacional, embalando multidões com sucessos incontestáveis como "Eu Juro", "Pense em Mim" e a emblemática "Não Aprendi a Dizer Adeus", que dá nome ao filme.