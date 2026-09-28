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Saiba quem são os famosos confirmados no novo 'Ilhados com a Sogra' da Netflix

Viih Tube, Arthur Aguiar e MC Carol estão entre os participantes confirmados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:46

Famílias participantes da segunda temporada do reality show Ilhados com a Sogra, da Netflix  Crédito: Netflix

A Netflix finalizou as filmagens da primeira edição especial com famosos de 'Ilhados com a Sogra'. O elenco escalado para encarar o programa em família reúne ex-BBBs, funkeiras e influenciadores, como Arthur Aguiar, Viih Tube, MC Carol, Pepita, Gabô Pantaleão e Luana Zucoloto.

Ilhados com a Sogra

Ilhados com a Sogra por Netflix
Ilhados com a Sogra por Netflix
Fernanda Souza no 'Ilhados com a sogra' por Netflix
Fernanda Souza no 'Ilhados com a sogra' por Marcos Serra Lima/Netflix
Fernanda Souza no Ilhados com a Sogra por Netflix
Ilhados com a Sogra por Netflix
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Ilhados com a Sogra por Netflix

A estreia está prevista para entrar no catálogo entre novembro e dezembro deste ano. Fernanda Souza continua firme na apresentação do reality show, que chega em sua quarta temporada.

Viih Tube e Arthur Aguiar já conhecem a pressão de disputas intensas diante das câmeras por conta de suas passagens pelo "Big Brother Brasil".

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Já MC Carol, de Niterói, entra na disputa enquanto vive um dos momentos mais movimentados de sua carreira. A funkeira divide a rotina musical com as gravações da novela das nove 'Quem Ama Cuida', onde interpreta a personagem Mirtes. O time feminino ganha reforço com o bom humor da cantora Pepita e das criadoras de conteúdo Luana Zucoloto e Gabô Pantaleão.

O formato da atração continua o mesmo que viralizou nas temporadas anteriores: seis famílias desembarcam em uma praia deserta, mas os casais são separados logo no início. Genros e noras são obrigados a formar duplas diretamente com as mães de seus parceiros para encarar provas de resistência, desafios de afinidade e muita lavação de roupa suja.

Nas últimas edições, os competidores brigaram pelo prêmio final de R$ 500 mil.  

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Tags:

Streaming Netfix Reality Show Reality Ilhados com A Sogra

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