STREAMING

Saiba quem são os famosos confirmados no novo 'Ilhados com a Sogra' da Netflix

Viih Tube, Arthur Aguiar e MC Carol estão entre os participantes confirmados

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13:46

Famílias participantes da segunda temporada do reality show Ilhados com a Sogra, da Netflix Crédito: Netflix

A Netflix finalizou as filmagens da primeira edição especial com famosos de 'Ilhados com a Sogra'. O elenco escalado para encarar o programa em família reúne ex-BBBs, funkeiras e influenciadores, como Arthur Aguiar, Viih Tube, MC Carol, Pepita, Gabô Pantaleão e Luana Zucoloto.

Ilhados com a Sogra 1 de 6

A estreia está prevista para entrar no catálogo entre novembro e dezembro deste ano. Fernanda Souza continua firme na apresentação do reality show, que chega em sua quarta temporada.

Viih Tube e Arthur Aguiar já conhecem a pressão de disputas intensas diante das câmeras por conta de suas passagens pelo "Big Brother Brasil".

Já MC Carol, de Niterói, entra na disputa enquanto vive um dos momentos mais movimentados de sua carreira. A funkeira divide a rotina musical com as gravações da novela das nove 'Quem Ama Cuida', onde interpreta a personagem Mirtes. O time feminino ganha reforço com o bom humor da cantora Pepita e das criadoras de conteúdo Luana Zucoloto e Gabô Pantaleão.

O formato da atração continua o mesmo que viralizou nas temporadas anteriores: seis famílias desembarcam em uma praia deserta, mas os casais são separados logo no início. Genros e noras são obrigados a formar duplas diretamente com as mães de seus parceiros para encarar provas de resistência, desafios de afinidade e muita lavação de roupa suja.