20 ANOS DO B'DAY

Saiu! Confira a lista de fãs escolhidos para festa de Beyoncé em Salvador

Evento exclusivo acontece nesta terça-feira (8), reunindo 40 admiradores da cantora na capital baiana

Heider Sacramento

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:47

“B’Day”, álbum de Beyoncé lançado em 2006, completa 20 anos com edição comemorativa Crédito: Reprodução

Salvador já tem os fãs que vão participar da festa oficial pelos 20 anos de B’Day, álbum de Beyoncé lançado em 2006. A lista dos selecionados foi divulgada nesta segunda-feira (7) pela organização do evento, que vai reunir cerca de 40 admiradores da cantora em uma celebração exclusiva na capital baiana.

Os vencedores foram escolhidos por meio de um concurso promovido pela Sony Music Brasil. Os participantes responderam a um questionário e as respostas consideradas mais criativas garantiram um convite duplo, além de transporte com saída do Salvador Shopping.

Saiu a lista dos fãs vencedores da festa de 20 anos de B’Day, de Beyoncé, em Salvador Crédito: Reprodução/Sony Music Brasil

O relançamento de B’Day chegou às plataformas no dia 4 de setembro, exatamente 20 anos após a estreia do álbum, com uma edição comemorativa que amplia o disco original para 31 faixas. Além das músicas remasterizadas, o projeto reúne inéditas e raridades, como “Morning Dew (Donk)”, “My First Time”, gravada originalmente para Dangerously in Love, e “Can I Watch You”, produzida por Beyoncé e Pharrell Williams.

A cantora também aposta em novas conexões com a música latina, incluindo “Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied)”, com Maluma, e “Irreemplazable (Como La Flor)”, que traz a voz de Selena Quintanilla. A edição ainda recupera lados B, versões em espanhol e videoclipes da era restaurados em 4K.

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