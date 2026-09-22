Saiu do Chile para voltar para casa a pé e 28 anos depois ainda não chegou: britânico percorreu 48 mil km

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 20:20
- Atualizado há uma hora
Quando Karl Bushby deixou o Chile, em novembro de 1998, acreditava que precisaria de cerca de 12 anos para chegar novamente à casa onde cresceu, em Hull, na Inglaterra. O britânico tinha 29 anos, US$ 500 no bolso e uma regra simples: faria todo o caminho usando apenas a própria força.
Quase três décadas depois, o plano ainda não terminou. Aos 57 anos, o ex-paraquedista já percorreu mais de 48 mil quilômetros, atravessou continentes, enfrentou gelo, florestas, desertos e problemas burocráticos. Agora, finalmente, os últimos quilômetros começam a aparecer no horizonte.
Em setembro de 2026, Bushby atravessava a Bélgica em direção a Calais, na França. Dali, pretende completar uma das etapas mais improváveis de toda a jornada: atravessar o Canal da Mancha a nado para finalmente retornar ao Reino Unido.
Volta para casa dura 28 anos
Batizada de Goliath Expedition, a aventura começou quando Bushby partiu do Chile rumo ao norte. Desde então, ele atravessou Argentina, Peru, Equador e Colômbia antes de enfrentar o Tapón del Darién, região de floresta densa que separa a América do Sul da América Central.
O britânico seguiu por Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e México. Depois, cruzou Estados Unidos e Canadá e avançou até o Alasca, de onde encarou uma das etapas mais perigosas da viagem.
Em 2006, Bushby atravessou o estreito de Bering congelado, entre o Alasca e a Rússia, acompanhado pelo aventureiro francês Dimitri Kieffer. O trajeto abriu caminho para uma longa passagem pela Sibéria e, posteriormente, por Mongólia, China, Turcomenistão e Cazaquistão.
A caminhada, porém, nunca avançou de maneira contínua. Problemas com vistos, mudanças geopolíticas, a crise financeira de 2008 e a pandemia de covid-19 obrigaram Bushby a interromper ou modificar diferentes etapas.
Em determinado momento, caminhar deixou de ser suficiente. Para continuar o trajeto sem recorrer a meios de transporte convencionais, Bushby precisou encarar aproximadamente 300 quilômetros de travessia pelo mar Cáspio, realizada em etapas até chegar ao Azerbaijão.
Depois disso, avançou pela Turquia e entrou na Europa. A jornada agora se aproxima do litoral francês, mas surgiu mais um obstáculo antes da chegada à Inglaterra.
Bushby pretendia atravessar o Eurotúnel por uma passagem de serviço. A solicitação, porém, foi rejeitada pelos responsáveis pela estrutura. Como resultado, o aventureiro passou a considerar uma solução muito mais desgastante: nadar pelo Canal da Mancha em outubro.
Mesmo depois de décadas em movimento, ele afirma que pretende manter as regras estabelecidas no início da aventura. Além de não utilizar transporte para avançar, Bushby decidiu que não retornaria ao Reino Unido antes de completar todo o percurso.
Durante grande parte do caminho, Bushby empurrou um carrinho carregado com equipamentos para acampamento, roupas e itens essenciais. Ele próprio construiu o veículo na Nicarágua ainda nos primeiros anos da expedição e passou a chamá-lo de “A Fera”.
O equipamento atravessou boa parte do planeta ao lado do britânico. Mesmo nas cidades europeias, onde calçadas, carros e obstáculos urbanos dificultam o deslocamento, Bushby continua carregando seus pertences da mesma forma.
No início, nenhuma grande marca financiava a aventura. Aos poucos, o viajante passou a bancar parte da expedição com palestras, trabalhos relacionados à jornada e a publicação do livro Giant Steps, no qual relata episódios da caminhada.
As dificuldades físicas foram apenas uma parte da viagem. Bushby também precisou lidar com violência, riscos de sequestro, solidão e relacionamentos interrompidos pela necessidade constante de seguir adiante.
Ao atravessar o Tapón del Darién, por exemplo, ele tentou reduzir as chances de se tornar alvo de criminosos. Para não parecer um estrangeiro carregando equipamentos caros, mudou a aparência, desgastou as roupas e transportou objetos em sacos.
Ainda assim, depois de conhecer dezenas de países, o aventureiro afirma que uma das maiores descobertas veio justamente das pessoas que encontrou. Em diversos momentos, desconhecidos percorreram grandes distâncias apenas para oferecer comida ou ajudar na caminhada.
Para Bushby, uma característica explica como conseguiu continuar depois de tantos imprevistos: persistência.
O tempo também mudou a relação do britânico com a própria aventura. Durante anos, ele evitou estabelecer uma data definitiva para encerrar o projeto. Agora, aos 57, admite que sente necessidade de concluir o percurso.
A volta para casa também carrega um peso pessoal. Sua mãe, Angela Bushby, continua vivendo em Hull. Os dois não se encontram desde 2015, justamente porque Karl mantém a promessa de não pisar novamente no Reino Unido antes de completar a jornada.
Quando finalmente alcançar a Inglaterra, o aventureiro enfrentará uma realidade completamente diferente daquela deixada em 1998. Ele começou a caminhada aos 29 anos e passou praticamente metade da vida avançando em direção ao mesmo destino.
Depois de mais de 48 mil quilômetros, o trajeto já atravessou boa parte do planeta. Agora, entre Karl Bushby e a casa de infância resta uma das últimas barreiras de uma viagem que deveria durar 12 anos, mas acabou consumindo quase três décadas.