Salada de macarrão cremosa e fácil: veja o passo a passo para fazer em poucos minutos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:30
No calorão, uma comidinha leve e refrescante cai muito bem. Essa salada cremosa de macarrão aproveita aquela massa que sobrou na geladeira para criar um prato colorido, prático e cheio de sabor.
Veja como fazer uma salada cremosa de macarrão em poucos minutos
O segredo é garantir que o macarrão esteja frio e soltinho. Se precisar, dê aquela lavadinha rápida com água em temperatura ambiente para tirar o excesso de goma.
Em uma tigela grande, junte o macarrão com legumes cozidos em cubinhos, queijo ou presunto picadinho. Para dar aquela temperada caprichada, jogue um fio de azeite e uma pitadinha de sal.
Por fim, entra a maionese com o cheiro-verde picadinho, misture tudo para deixar a massa bem cremosa. Agora, é só botar na geladeira por uns vinte minutinhos para gelar antes de servir.
Ingredientes
Sobra de macarrão cozido
Legumes cozidos em cubos
Queijo ou presunto picado
Azeite
Sal
Maionese
Cheiro-verde