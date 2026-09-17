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Salada de macarrão cremosa e fácil: veja o passo a passo para fazer em poucos minutos

Refrescante e saborosa, essa salada reaproveita massas e legumes

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:30

Salada de macarrão
Salada de macarrão Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

No calorão, uma comidinha leve e refrescante cai muito bem. Essa salada cremosa de macarrão aproveita aquela massa que sobrou na geladeira para criar um prato colorido, prático e cheio de sabor.

Veja como fazer uma salada cremosa de macarrão em poucos minutos

No calorão, uma comidinha leve e refrescante cai muito bem.  por Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
Essa salada cremosa de macarrão aproveita aquela massa que sobrou na geladeira para criar um prato colorido, prático e cheio de sabor. por Reprodução/Tudo Gostoso
O segredo é garantir que o macarrão esteja frio e soltinho.   por Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
Se precisar, dê aquela lavadinha rápida com água em temperatura ambiente para tirar o excesso de goma. por Reprodução/Receitas Mais
Em uma tigela grande, junte o macarrão com legumes cozidos em cubinhos, queijo ou presunto picadinho por Reprodução/Tudoreceitas.com
Para dar aquela temperada caprichada, jogue um fio de azeite e uma pitadinha de sal. por Reprodução/Tudo Gostoso
Por fim, entra a maionese com o cheiro-verde picadinho, misture tudo para deixar a massa bem cremosa. por Reprodução/Sabor na Mesa
Agora, é só botar na geladeira por uns vinte minutinhos para gelar antes de servir. por Reprodução/Tudo Gostoso
Ingredientes: sobra de macarrão cozido, legumes cozidos em cubos, queijo ou presunto picado, azeite, sal, maionese e cheiro-verde por Imagem gerada por inteligência artificial
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No calorão, uma comidinha leve e refrescante cai muito bem.  por Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

O segredo é garantir que o macarrão esteja frio e soltinho. Se precisar, dê aquela lavadinha rápida com água em temperatura ambiente para tirar o excesso de goma.

Em uma tigela grande, junte o macarrão com legumes cozidos em cubinhos, queijo ou presunto picadinho. Para dar aquela temperada caprichada, jogue um fio de azeite e uma pitadinha de sal.

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Por fim, entra a maionese com o cheiro-verde picadinho, misture tudo para deixar a massa bem cremosa. Agora, é só botar na geladeira por uns vinte minutinhos para gelar antes de servir.

Ingredientes

Sobra de macarrão cozido

Legumes cozidos em cubos

Queijo ou presunto picado

Azeite

Sal

Maionese

Cheiro-verde

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