HORA DO RANGO

Salada de pote cremosa para 5 dias: a ordem certa para as folhas não murcharem na geladeira

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato perfeito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:00

Salada de pote Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Montar marmita de salada acaba quase sempre em folhas escuras e murchas no dia seguinte. O segredo que os restaurantes usam é a técnica de isolamento: o molho fica no fundo e os vegetais pesados formam uma barreira de proteção.

Quando você vira o pote no prato, o molho escorre e tempera tudo só na hora do almoço. É uma estratégia boa para comer vegetais frescos a semana inteira sem precisar lavar alface todo dia.

Veja como fazer salada de pote para 5 dias 1 de 8

Ingredientes:

Potes de vidro com tampa hermética

Molho pronto (mistura de azeite, limão, sal e mostarda)

Vegetais (cenoura ralada, pepino em cubos, tomate cereja)

Proteína (frango desfiado, grão-de-bico ou atum)

Folhas verdes bem lavadas e totalmente secas (alface, rúcula, espinafre)

Modo de preparo:

Coloque de 2 a 3 colheres de sopa do molho diretamente no fundo do pote de vidro.

Faça a camada de isolamento adicionando os vegetais pesados (pepino, tomate, cenoura) para que fiquem em contato com o molho e peguem sabor.