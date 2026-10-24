Salada de pote cremosa para 5 dias: a ordem certa para as folhas não murcharem na geladeira

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:00
Montar marmita de salada acaba quase sempre em folhas escuras e murchas no dia seguinte. O segredo que os restaurantes usam é a técnica de isolamento: o molho fica no fundo e os vegetais pesados formam uma barreira de proteção.
Quando você vira o pote no prato, o molho escorre e tempera tudo só na hora do almoço. É uma estratégia boa para comer vegetais frescos a semana inteira sem precisar lavar alface todo dia.
Veja como fazer salada de pote para 5 dias
Potes de vidro com tampa hermética
Molho pronto (mistura de azeite, limão, sal e mostarda)
Vegetais (cenoura ralada, pepino em cubos, tomate cereja)
Proteína (frango desfiado, grão-de-bico ou atum)
Folhas verdes bem lavadas e totalmente secas (alface, rúcula, espinafre)
Coloque de 2 a 3 colheres de sopa do molho diretamente no fundo do pote de vidro.
Faça a camada de isolamento adicionando os vegetais pesados (pepino, tomate, cenoura) para que fiquem em contato com o molho e peguem sabor.
Coloque a proteína e preencha todo o resto do pote com as folhas verdes secas até o topo. Feche bem a tampa, guarde em pé na geladeira e só vire no prato na hora de comer.