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Salada de pote cremosa para 5 dias: a ordem certa para as folhas não murcharem na geladeira

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato perfeito

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 11:00

Salada de pote
Salada de pote Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Montar marmita de salada acaba quase sempre em folhas escuras e murchas no dia seguinte. O segredo que os restaurantes usam é a técnica de isolamento: o molho fica no fundo e os vegetais pesados formam uma barreira de proteção.

Quando você vira o pote no prato, o molho escorre e tempera tudo só na hora do almoço. É uma estratégia boa para comer vegetais frescos a semana inteira sem precisar lavar alface todo dia.

Veja como fazer salada de pote para 5 dias

Montar marmita de salada acaba quase sempre em folhas escuras e murchas no dia seguinte. O segredo que os restaurantes usam é a técnica de isolamento: o molho fica no fundo e os vegetais pesados formam uma barreira de proteção. por Reprodução/Youtube
Quando você vira o pote no prato, o molho escorre e tempera tudo só na hora do almoço. É uma estratégia boa para comer vegetais frescos a semana inteira sem precisar lavar alface todo dia. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ingredientes: Potes de vidro com tampa hermética, Molho pronto (mistura de azeite, limão, sal e mostarda), Vegetais (cenoura ralada, pepino em cubos, tomate cereja), Proteína (frango desfiado, grão-de-bico ou atum), Folhas verdes bem lavadas e totalmente secas (alface, rúcula, espinafre) por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo: Coloque de 2 a 3 colheres de sopa do molho diretamente no fundo do pote de vidro. por Reprodução/Tudoreceitas.com
Modo de preparo: Faça a camada de isolamento adicionando os vegetais pesados (pepino, tomate, cenoura) para que fiquem em contato com o molho e peguem sabor.Coloque a proteína e preencha todo o resto do pote com as folhas verdes secas até o topo. Feche bem a tampa, guarde em pé na geladeira e só vire no prato na hora de comer. por Reprodução/Sabor na Mesa
Modo de preparo: Faça a camada de isolamento adicionando os vegetais pesados (pepino, tomate, cenoura) para que fiquem em contato com o molho e peguem sabor. por Reprodução/Youtube
Modo de preparo: Coloque a proteína e preencha todo o resto do pote com as folhas verdes secas até o topo. por Reprodução/Youtube
Modo de preparo: Feche bem a tampa, guarde em pé na geladeira e só vire no prato na hora de comer. por Reprodução/Youtube
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Montar marmita de salada acaba quase sempre em folhas escuras e murchas no dia seguinte. O segredo que os restaurantes usam é a técnica de isolamento: o molho fica no fundo e os vegetais pesados formam uma barreira de proteção. por Reprodução/Youtube

  • Ingredientes:

Potes de vidro com tampa hermética

Molho pronto (mistura de azeite, limão, sal e mostarda)

Vegetais (cenoura ralada, pepino em cubos, tomate cereja)

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Proteína (frango desfiado, grão-de-bico ou atum)

Folhas verdes bem lavadas e totalmente secas (alface, rúcula, espinafre)

  • Modo de preparo:

Coloque de 2 a 3 colheres de sopa do molho diretamente no fundo do pote de vidro.

Faça a camada de isolamento adicionando os vegetais pesados (pepino, tomate, cenoura) para que fiquem em contato com o molho e peguem sabor.

Coloque a proteína e preencha todo o resto do pote com as folhas verdes secas até o topo. Feche bem a tampa, guarde em pé na geladeira e só vire no prato na hora de comer.

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