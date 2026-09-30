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Salário, promoção ou emprego novo? Veja o que outubro reserva para seu signo no trabalho e no dinheiro

O mês pode trazer negociações, novas responsabilidades, oportunidades profissionais e decisões importantes sobre dinheiro para os 12 signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:00

Signos, dinheiro, loteria, prosperidade
Signos, dinheiro, loteria, prosperidade Crédito: Imagem gerada por IA

Outubro chega colocando carreira e dinheiro no centro das atenções. Para alguns signos, pode ser o momento de pedir reconhecimento, assumir uma responsabilidade maior ou até considerar uma mudança de emprego. Para outros, o principal desafio será ter paciência, organizar as finanças e pensar duas vezes antes de aceitar uma proposta.

O mês também favorece uma revisão de planos. Nem toda oportunidade precisa ser aceita imediatamente, e nem toda mudança profissional significa necessariamente uma melhora. Em muitos casos, entender exatamente o que você quer será tão importante quanto reconhecer uma boa chance quando ela aparecer. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries

Áries pode entrar em outubro com vontade de avançar na carreira, mas precisará trocar a pressa por estratégia. Uma conversa com superiores pode abrir espaço para reconhecimento, aumento de salário ou uma nova responsabilidade, principalmente se o signo conseguir mostrar com clareza o que já vem entregando.

No dinheiro, o melhor caminho é controlar gastos desnecessários e evitar decisões tomadas por impulso. A segunda metade do mês favorece mais a organização dos planos financeiros do que compras feitas no calor do momento.

Dica cósmica: antes de cobrar uma recompensa, reúna argumentos que mostrem o valor do seu trabalho.

Touro

Touro pode passar outubro tentando entender o que realmente quer da vida profissional. Se uma mudança de emprego já vinha passando pela sua cabeça, o mês pode ajudar a separar uma insatisfação passageira de uma vontade verdadeira de buscar outro caminho.

Novas responsabilidades também podem surgir. Para quem empreende, parcerias podem ganhar importância. No dinheiro, a prioridade deve ser construir estabilidade, com mais atenção à reserva financeira do que à promessa de ganhos rápidos.

Dica cósmica: não mude de emprego apenas para fugir de uma situação ruim. Saiba primeiro para onde você quer ir.

Gêmeos

Gêmeos pode descobrir que uma conversa aparentemente comum esconde uma oportunidade interessante. Contatos profissionais, colegas, clientes e até recrutadores podem colocar novas possibilidades no seu caminho durante outubro.

Quem está procurando emprego deve manter currículo e perfis profissionais atualizados. No dinheiro, novas ideias para aumentar a renda podem surgir, mas é importante pesquisar bastante antes de colocar dinheiro em qualquer projeto.

Dica cósmica: mantenha seus contatos por perto. Uma conversa casual pode se transformar em uma oportunidade profissional.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Câncer

Câncer pode colocar a segurança financeira acima de títulos e status. Em outubro, uma proposta profissional pode parecer interessante, mas o signo terá mais clareza ao analisar salário, benefícios, estabilidade e responsabilidades como um pacote completo.

Conversas sobre remuneração também podem ganhar importância. Se estiver pensando em trocar de emprego, não compare apenas os salários. Custos, benefícios e perspectivas de crescimento também entram nessa conta.

Dica cósmica: uma proposta maior no papel nem sempre representa uma vida melhor. Compare tudo antes de decidir.

Leão

Leão pode ganhar mais visibilidade no trabalho em outubro, especialmente ao assumir a responsabilidade por um projeto importante. Quem deseja uma promoção deve mostrar resultados e deixar claro qual foi sua contribuição, em vez de esperar que os outros percebam sozinhos.

Na vida financeira, organização pode trazer melhora, mas existe um ponto de atenção: gastos feitos apenas para manter uma determinada aparência podem pesar no orçamento.

Dica cósmica: deixe seus resultados falarem, mas não tenha vergonha de mostrar o que você fez.

Virgem

Virgem pode transformar sua atenção aos detalhes em uma vantagem profissional. Um problema no trabalho pode exigir justamente a capacidade de organização do signo, fazendo com que uma habilidade que parecia comum passe a ser mais valorizada.

Uma oportunidade de emprego também pode surgir por meio de alguém da rede profissional. No dinheiro, outubro é um bom período para olhar para assinaturas, dívidas, contas recorrentes e pequenas despesas que acabam consumindo mais do que deveriam.

Dica cósmica: às vezes, ganhar controle sobre o dinheiro começa simplesmente descobrindo para onde ele está indo.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra

Libra pode viver um outubro decisivo nas relações profissionais. Conversas com chefes, clientes e parceiros podem influenciar os próximos passos da carreira, principalmente se houver negociação de salário, responsabilidades ou novos acordos.

O mês também pede uma reflexão sobre o caminho escolhido. Libra pode perceber que uma carreira aparentemente boa não faz mais sentido se estiver muito distante das próprias prioridades.

Dica cósmica: não aceite uma condição profissional apenas para evitar uma conversa desconfortável. Negociar também é se valorizar.

Escorpião

Escorpião pode preferir trabalhar longe dos holofotes durante outubro. E isso não significa ficar parado. Pesquisa, preparação e desenvolvimento de novas habilidades podem construir oportunidades mais interessantes para os próximos meses.

Quem pensa em mudar de emprego deve analisar contratos, responsabilidades e expectativas com cuidado. No dinheiro, decisões grandes pedem atenção aos detalhes antes de qualquer assinatura ou compra.

Dica cósmica: nem todo progresso precisa ser público. Algumas das melhores oportunidades começam nos bastidores.

Sagitário

Sagitário pode ampliar os horizontes profissionais por meio de novos contatos. Uma indicação, parceria ou conversa com alguém de fora do círculo habitual pode apresentar uma oportunidade que o signo não encontraria sozinho.

Para quem empreende, colaborações podem ganhar força. No dinheiro, o foco deve estar em construir uma renda sustentável, sem cair na tentação de perseguir ganhos rápidos demais.

Dica cósmica: não limite suas oportunidades às pessoas que você já conhece. Expanda sua rede.

O hobby favorito de cada signo

Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA
Para Touro, o hobby perfeito sempre envolve boa gastronomia e o prazer de saborear a vida. por Imagem gerada por IA
Curioso por natureza, Gêmeos adora hobbies que desafiem sua mente, como desvendar e consertar objetos. por Imagem gerada por IA
Câncer encontra relaxamento e criatividade no carinho de organizar o lar e criar peças artesanais. por Imagem gerada por IA
Seja na dança ou nos games, Leão busca hobbies onde possa expressar seu talento e brilhar. por Imagem gerada por IA
Para aliviar a rotina, o hobby favorito de Virgem é descontrair, cantar e dançar com amigos. por Imagem gerada por IA
Apaixonado por estética, Libra encontra diversão na busca pelo item vintage ou obra de arte perfeita. por Imagem gerada por IA
Escorpião se divide entre a intensidade física e a busca por autoconhecimento na yoga e meditação. por Imagem gerada por IA
Viajar é o maior hobby de Sagitário, que ama explorar novas culturas e viver grandes aventuras. por Imagem gerada por IA
O contato com a natureza e a jardinagem são os refúgios de Capricórnio para desacelerar. por Imagem gerada por IA
Criativo e original, Aquário ama projetos manuais e hobbies que estimulem sua mente inovadora. por Imagem gerada por IA
Passar horas em um café observando o movimento é o hobby simples que alimenta a imaginação de Peixes. por Imagem gerada por IA
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Da leitura de suspense à cozinha, Áries transforma qualquer hobby em um desafio emocionante. por Imagem gerada por IA

Capricórnio

Capricórnio pode colocar a carreira entre as principais prioridades de outubro. Promoção, liderança ou uma mudança de direção profissional podem entrar em pauta, mas existe um detalhe que não deve ser ignorado: mais responsabilidade precisa vir acompanhada de uma conversa clara sobre expectativas e recompensas.

Assumir mais trabalho sem discutir contrapartidas pode gerar frustração. No dinheiro, planejamento será essencial para acompanhar qualquer mudança na rotina profissional.

Dica cósmica: antes de aceitar mais responsabilidades, pergunte exatamente o que muda para você em troca.

Aquário

Aquário pode encontrar novas formas de crescer profissionalmente ao apostar em tecnologia, ferramentas diferentes ou uma habilidade que ainda não domina completamente. Para quem está procurando emprego, plataformas digitais e comunidades profissionais podem abrir portas.

No dinheiro, outubro pede menos especulação e mais planejamento. Rever metas e estudar melhor cada possibilidade pode ser mais útil do que tentar encontrar uma solução milagrosa.

Dica cósmica: uma habilidade nova pode valer mais para sua carreira do que uma oportunidade que parece boa apenas no curto prazo.

Peixes

Peixes pode passar outubro questionando se o trabalho atual oferece realmente o crescimento e a segurança que deseja. Em vez de tomar uma decisão no impulso, o signo pode comparar possibilidades e entender melhor o que cada caminho oferece.

Para quem trabalha por conta própria, preços, pagamentos e condições dos serviços merecem atenção. Funcionários também podem conversar com superiores sobre responsabilidades futuras e possibilidades de crescimento.

Dica cósmica: antes de abandonar um caminho, descubra exatamente o que você procura no próximo.

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