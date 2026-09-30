Salas de aula e áreas esportivas: arqueólogos acreditam ter encontrado a escola onde Aristóteles pode ter ensinado Alexandre, o Grande

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Bianca Hirakawa
Agência Correio
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 19:55
Imagine chegar a uma escola com mais de 2.300 anos e encontrar salas de aula, bancos de pedra, mosaicos e até objetos usados para escrever.
Foi algo parecido com o que os arqueólogos encontraram em Mieza, no norte da Grécia, durante escavações que começaram em 2024. O complexo pode ser justamente o local onde o filósofo Aristóteles ensinou Alexandre, o Grande, quando o futuro rei ainda era adolescente.
Escola de Aristóteles e Alexandre
A ligação entre Mieza, Aristóteles e Alexandre não surgiu agora.
Registros históricos, incluindo a biografia de Alexandre escrita por Plutarco, relatam que Filipe II, pai do futuro rei, teria mandado construir uma escola em Mieza para a educação do filho e de outros jovens nobres da Macedônia.
Aristóteles teria sido chamado para participar da formação de Alexandre em 343 a.C., quando o príncipe tinha aproximadamente 13 anos.
O que faltava, durante muito tempo, era encontrar as estruturas que pudessem corresponder a esse espaço.
As novas escavações agora colocaram um candidato no centro dessa história: o chamado Ginásio Real de Mieza.
O nome “ginásio” pode enganar quem imagina uma academia moderna.
Na Grécia Antiga, esses espaços reuniam educação intelectual e treinamento físico. E o complexo encontrado em Mieza parece ter sido bastante amplo.
A área ocupava aproximadamente 30 mil metros quadrados e contava com diferentes ambientes destinados ao ensino, aos exercícios e à convivência.
Entre eles estava o Didaskaleio, espaço associado às aulas.
Foi justamente ali que os arqueólogos encontraram salas equipadas com bancos de pedra, uma pista importante sobre a função educacional do local.
As escavações também revelaram objetos que ajudam a imaginar o cotidiano de quem frequentava o complexo.
Foram encontrados quatro estiletes, instrumentos usados para escrever, além de moedas, peças de cerâmica e outros elementos arquitetônicos.
Ou seja, não são apenas grandes paredes antigas que apareceram.
Entre as ruínas existem vestígios que apontam para atividades realizadas naquele espaço, inclusive aquelas ligadas à escrita e ao ensino.
E se a ideia é imaginar como funcionava aquele lugar, a estrutura encontrada vai muito além das salas de aula.
O complexo também possuía uma palestra, destinada aos exercícios e ao treinamento físico, além de um estádio e um pórtico coberto com cerca de 200 metros.
Outro achado chama atenção pelo tamanho.
Os arqueólogos encontraram uma área com mais de 160 metros quadrados, formada por um salão e dois espaços conhecidos como andronas, usados para banquetes.
Os ambientes preservam partes de pisos de mosaico e estruturas elevadas onde ficavam os divãs. Cada salão comportava cerca de dez deles e poderia receber pelo menos 20 pessoas.
O complexo não chegou intacto aos dias atuais.
Ele sofreu demolições depois da Segunda Batalha de Pidna, em 168 a.C., quando a Macedônia foi derrotada por Roma.
Mesmo assim, partes importantes permaneceram preservadas sob camadas relacionadas a incêndios e demolições.
Entre os vestígios encontrados estão paredes construídas com argamassa de alta qualidade, pisos antigos, fragmentos de frisos, uma coluna de estilo jônico e um capitel. Também foi identificada uma estrutura dórica considerada rara.
Outro detalhe chamou a atenção dos pesquisadores. Alguns elementos arquitetônicos e técnicas decorativas encontrados no complexo apresentam semelhanças com construções do palácio de Aigai, associado à família de Filipe II e Alexandre.
Essa proximidade arquitetônica ajuda a reforçar a hipótese de que o complexo tinha ligação com a elite macedônica.
Ainda assim, existe uma diferença importante entre encontrar uma estrutura compatível e provar que uma pessoa específica esteve ali.
As descobertas não comprovam definitivamente que Alexandre frequentou aquelas estruturas. Até o momento, nenhum dos objetos recuperados foi diretamente relacionado ao futuro rei macedônio.
As pesquisas continuam, especialmente na parte leste do complexo, onde novas escavações podem revelar mais detalhes sobre a arquitetura do antigo Ginásio Real e sobre a formação dos jovens da elite macedônica.