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Salva a dieta! Saiba como fazer pizza proteica com apenas 70 calorias

Pizza é rica em proteína e pode ser inclusa no plano alimentar da dieta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:00

Pizza proteica marguerita
Pizza proteica marguerita Crédito: Reprodução

Durante a dieta, um dos maiores desafios é seguir o plano alimentar e controlar a vontade de comer besteira, como a pizza, que quase sempre é deixada para o final de semana.

Mas ainda é possível comer pizza e caber perfeitamente na dieta. O ex-MasterChef André Serra, conseguiu perder 83 kg incluindo a pizza, sem seguir dietas extremamente restritivas ou cortar alimentos que gostava.

7 sugestões de recheios para transformar sua pizza de Air Fryer

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A pizza de marguerita é feita com ingredientes ricos em proteínas e como massa diferente da tradicional. A preparação leva iogurte grego desnatado, claras de ovo e farinha de coco, criando uma opção com mais proteínas e menos gordura.

Receita da pizza marguerita fitness e proteica

A pizza proteica tem cerca de 70 calorias por fatia e combina ingredientes que ajudam a aumentar o teor de proteínas da refeição.

Ingredientes da massa

70 g de farinha de trigo

12 g de farinha de coco

5 g de levedura nutricional

150 g de iogurte grego desnatado

75 g de clara de ovo

4 g de fermento químico em pó

Ingredientes do recheio

1 lata de tomate pelado

1 dente de alho

4 fatias de muçarela light

Manjericão fresco a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Misture os ingredientes secos da massa e, depois, acrescente os ingredientes líquidos. Mexa bem até formar uma pasta uniforme e, em seguida, espalhe a massa em uma assadeira untada com óleo e farinha de trigo, deixando a espessura regular para assar por igual.

Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 10 minutos, ou até a massa começar a dourar. Enquanto isso, prepare o molho. Amasse os tomates pelados e misture com o alho ralado, sal, pimenta-do-reino e folhas de manjericão.

Retire a massa do forno, espalhe o molho de tomate, coloque a muçarela light e finalize com mais manjericão. Por fim, volte ao forno até o queijo derreter e a pizza está pronta!

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Pizza Receitas

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