Salva a dieta! Saiba como fazer pizza proteica com apenas 70 calorias

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Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:00
Durante a dieta, um dos maiores desafios é seguir o plano alimentar e controlar a vontade de comer besteira, como a pizza, que quase sempre é deixada para o final de semana.
Mas ainda é possível comer pizza e caber perfeitamente na dieta. O ex-MasterChef André Serra, conseguiu perder 83 kg incluindo a pizza, sem seguir dietas extremamente restritivas ou cortar alimentos que gostava.
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A pizza de marguerita é feita com ingredientes ricos em proteínas e como massa diferente da tradicional. A preparação leva iogurte grego desnatado, claras de ovo e farinha de coco, criando uma opção com mais proteínas e menos gordura.
Receita da pizza marguerita fitness e proteica
A pizza proteica tem cerca de 70 calorias por fatia e combina ingredientes que ajudam a aumentar o teor de proteínas da refeição.
Ingredientes da massa
70 g de farinha de trigo
12 g de farinha de coco
5 g de levedura nutricional
150 g de iogurte grego desnatado
75 g de clara de ovo
4 g de fermento químico em pó
Ingredientes do recheio
1 lata de tomate pelado
1 dente de alho
4 fatias de muçarela light
Manjericão fresco a gosto
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Misture os ingredientes secos da massa e, depois, acrescente os ingredientes líquidos. Mexa bem até formar uma pasta uniforme e, em seguida, espalhe a massa em uma assadeira untada com óleo e farinha de trigo, deixando a espessura regular para assar por igual.
Leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 10 minutos, ou até a massa começar a dourar. Enquanto isso, prepare o molho. Amasse os tomates pelados e misture com o alho ralado, sal, pimenta-do-reino e folhas de manjericão.
Retire a massa do forno, espalhe o molho de tomate, coloque a muçarela light e finalize com mais manjericão. Por fim, volte ao forno até o queijo derreter e a pizza está pronta!