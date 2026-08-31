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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:51
Salvador foi escolhida pela Sony Music Brasil para sediar uma festa exclusiva em comemoração aos 20 anos do icônico álbum B'Day, de Beyoncé. O anúncio oficial da celebração foi feito nesta segunda-feira (31).
Beyoncé
Marcado para o dia 8 de setembro, o evento restrito receberá cerca de 40 admiradores da artista. Para garantir um convite duplo com direito a transporte saindo do Salvador Shopping, os interessados precisam responder a um questionário, sendo selecionadas as respostas mais criativas enviadas à organização.
A escolha da capital baiana reforça a forte conexão da cantora com a cidade. O anúncio revive o entusiasmo do público local desde a histórica visita surpresa de Beyoncé em dezembro de 2023, quando ela desembarcou na Bahia para participar do lançamento de seu filme no evento Club Renaissance.
As inscrições acontecem por meio do formulário da Sony Music Fans.