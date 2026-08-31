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Salvador é a escolhida para sediar festa oficial dos 20 anos do álbum de Beyoncé; saiba como participar

Anunciado pela Sony Music Brasil, evento exclusivo selecionará fãs por meio de um concurso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:51

Beyoncé segurando a bandeira da Bahia Crédito: Reprodução/Instagram

Salvador foi escolhida pela Sony Music Brasil para sediar uma festa exclusiva em comemoração aos 20 anos do icônico álbum B'Day, de Beyoncé. O anúncio oficial da celebração foi feito nesta segunda-feira (31).

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Marcado para o dia 8 de setembro, o evento restrito receberá cerca de 40 admiradores da artista. Para garantir um convite duplo com direito a transporte saindo do Salvador Shopping, os interessados precisam responder a um questionário, sendo selecionadas as respostas mais criativas enviadas à organização.

A escolha da capital baiana reforça a forte conexão da cantora com a cidade. O anúncio revive o entusiasmo do público local desde a histórica visita surpresa de Beyoncé em dezembro de 2023, quando ela desembarcou na Bahia para participar do lançamento de seu filme no evento Club Renaissance.