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Salvador é a escolhida para sediar festa oficial dos 20 anos do álbum de Beyoncé; saiba como participar

Anunciado pela Sony Music Brasil, evento exclusivo selecionará fãs por meio de um concurso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 16:51

Beyoncé segurando a bandeira da Bahia Crédito: Reprodução/Instagram

Salvador foi escolhida pela Sony Music Brasil para sediar uma festa exclusiva em comemoração aos 20 anos do icônico álbum B'Day, de Beyoncé. O anúncio oficial da celebração foi feito nesta segunda-feira (31).

Beyoncé

Beyoncé manda mensagem exclusiva e posta mais fotos com bandeiras da Bahia e Brasil por Reprodução/Redes Sociais e Beyonce.com.
Beyoncé por Reprodução
Beyoncé por Reprodução
Beyoncé por Reprodução
Beyoncé por Reprodução
Beyoncé por Reprodução
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Beyoncé por Reprodução
Beyoncé por Reprodução
Parceria de Beyoncé com a Levi' s por Divulgação
Parceria de Beyoncé com a Levi' s por Reprodução | Instagram
Ivete Sangalo e Beeyoncê por Arquivo pessoal de Ivete
Beyoncé por Divulgação
1 de 17
Beyoncé manda mensagem exclusiva e posta mais fotos com bandeiras da Bahia e Brasil por Reprodução/Redes Sociais e Beyonce.com.

Marcado para o dia 8 de setembro, o evento restrito receberá cerca de 40 admiradores da artista. Para garantir um convite duplo com direito a transporte saindo do Salvador Shopping, os interessados precisam responder a um questionário, sendo selecionadas as respostas mais criativas enviadas à organização.

A escolha da capital baiana reforça a forte conexão da cantora com a cidade. O anúncio revive o entusiasmo do público local desde a histórica visita surpresa de Beyoncé em dezembro de 2023, quando ela desembarcou na Bahia para participar do lançamento de seu filme no evento Club Renaissance.

As inscrições acontecem por meio do formulário da Sony Music Fans.

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Beyonce

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