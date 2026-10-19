MERCADO

Salvador recebe seminário gratuito com oficinas e debates sobre os bastidores do entretenimento

Backstage Lab acontece de 3 a 5 de novembro, na Casa das Histórias de Salvador, com formação em áreas como iluminação, sonorização, produção e tecnologias para grandes eventos

Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 22:26

Salvador recebe, de 3 a 5 de novembro, a segunda edição do Backstage Lab Crédito: Divulgação

Profissionais que fazem shows, festivais e grandes eventos acontecerem longe dos holofotes terão uma oportunidade de capacitação em Salvador. Entre os dias 3 e 5 de novembro, a capital baiana recebe a segunda edição do Backstage Lab – O futuro do espetáculo começa nos bastidores, com painéis, debates e oficinas práticas voltados à qualificação técnica no setor de entretenimento.

A programação será realizada no Auditório Makota Valdina, na Casa das Histórias de Salvador, no bairro do Comércio, como parte do 2º Fórum Salvador Cidade da Música 2026. A iniciativa é realizada pelo CEPEC, com produção da JOIN Entretenimento, e terá entrada gratuita. As inscrições estão disponíveis pela plataforma Sympla, com cadastro específico para cada dia de atividade e vagas limitadas.

O encontro reunirá profissionais e interessados em áreas como produção, contrarregragem, sonorização, iluminação, painéis de LED e cenotecnia. A proposta é aproximar a formação técnica das necessidades de um mercado que movimenta shows, festivais, eventos corporativos e produções de grande porte.

“O Backstage Lab existe para capacitar e dar protagonismo a quem faz o show acontecer nos bastidores, unindo a excelência técnica às demandas do mercado”, afirma Camila Rebouças, fundadora da iniciativa e sócia da JOIN Entretenimento.

Oficinas práticas são novidade da segunda edição

Uma das novidades deste ano é a inclusão de um dia inteiramente dedicado a atividades práticas, em parceria com o Instituto de Artes e Técnicas em Comunicação (IATEC) e a Sennheiser, empresa especializada em tecnologia de áudio profissional.

Na terça-feira (3), a partir das 16h, a programação começa com debates sobre formação técnica e novas tecnologias para áudio, iluminação e LED na era da inteligência artificial.

Já na quarta-feira (4), os painéis abordarão temas como eventos corporativos, liderança feminina nos bastidores, planejamento de radiofrequência para festivais e Carnaval, saúde mental dos profissionais, arquitetura de megaeventos e os desafios técnicos de produções internacionais.

O encerramento, na quinta-feira (5), será dedicado às oficinas. Pela manhã, o IATEC conduzirá uma atividade sobre elaboração, leitura e negociação de riders técnicos, documentos que reúnem as necessidades de estrutura e equipamentos de uma produção. À tarde, a Sennheiser apresentará a plataforma Spectera, voltada a sistemas profissionais de áudio sem fio.

Projeto amplia atuação na indústria criativa

Em maio, o Backstage Lab também participou do Rio2C, no Rio de Janeiro, assinando a curadoria do palco Sound Beats III em parceria com o Mundo da Música. A iniciativa integra a estratégia de ampliar o diálogo com profissionais e empresas do setor e desenvolver novas oportunidades de capacitação técnica.

O evento conta com apoio da Unesco, Salvador Cidade da Música, Casa das Histórias de Salvador, Saltur, Prefeitura de Salvador, Luzbel e Mundo da Música.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (3 de novembro)

16h às 16h45: Formar para transformar: educação técnica como motor da economia criativa

16h45 às 17h45: Tendências e novas tecnologias para áudio, luz e LED na era da IA

Quarta-feira (4 de novembro)

9h às 10h: O mundo dos eventos corporativos e suas necessidades

10h15 às 11h15: Liderança feminina no palco e no backstage

11h15 às 12h15: Planejamento de radiofrequência para festivais e Carnaval

14h às 15h: Saúde mental nos bastidores

15h15 às 16h15: Arquitetura de megaeventos em Salvador

16h15 às 17h15: Bastidores técnicos e de produção de eventos internacionais

Quinta-feira (5 de novembro)

9h às 13h: Oficina do IATEC sobre elaboração, leitura e negociação de rider técnico

14h às 18h: Oficina da Sennheiser sobre a plataforma Spectera

SERVIÇO

Evento: Backstage Lab – O futuro do espetáculo começa nos bastidores

Data: 3 a 5 de novembro de 2026

Local: Auditório Makota Valdina, Casa das Histórias de Salvador, Comércio

Entrada: Gratuita, mediante inscrição prévia